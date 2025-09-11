jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 10:27
Capital.

San Salvador de Jujuy: arrestaron a dos hombres en pleno centro por amenazar a un policía

Dos hombres fueron arrestados en pleno centro de San Salvador de Jujuy tras agredir a un policía con un cuchillo en la vía pública.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
San Salvador de Jujuy: arrestaron a dos hombres en pleno centro por amenazar a un policía

San Salvador de Jujuy: arrestaron a dos hombres en pleno centro por amenazar a un policía

Dos hombres de 25 y 39 años fueron detenidos en el centro de San Salvador de Jujuy luego de agredir verbalmente y amenazar con un cuchillo a un policía que se encontraba de servicio. El episodio se registró cerca de las 2 de la madrugada de este miércoles en la intersección de las calles Independencia y Otero.

El rol del Centro de Monitoreo 911

La intervención fue posible gracias a una alerta emitida por el Centro de Monitoreo 911, que a través de las cámaras de seguridad observó la agresión contra el uniformado. De inmediato, se dio aviso al Grupo Dinámico de Prevención del Delito, cuyos integrantes llegaron al lugar y lograron interceptar a los sospechosos que se desplazaban a pie.

Secuestro de un cuchillo

Durante la requisa, los agentes hallaron un arma blanca oculta bajo la manga de la campera de uno de los detenidos, elemento que habría sido utilizado para amenazar al policía. Ambos sujetos fueron reducidos y trasladados a la seccional policial de la zona.

ataque-con-cuchillo.jpg

Antecedentes y denuncia formal

El oficial víctima de la agresión radicó la denuncia correspondiente. En tanto, se constató que uno de los hombres arrestados tenía medidas restrictivas y de abstención vigentes.

