miércoles 10 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de septiembre de 2025 - 17:00
Medium.

¡Confirmado! Noelia Pace en Jujuy el 17 de octubre

La reconocida médium argentina Noelia Pace llegará a la provincia de Jujuy con una propuesta única que combina espiritualidad y conexión.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Noelia Pace en Jujuy.

Noelia Pace en Jujuy.

El evento llamado "Mediumnidad" de Noelia Pace promete una experiencia íntima y cargada de emociones. Se realizará en el Centro Cultural Martín Fierro el viernes 17 de octubre a las 21 horas y las entradas ya se encuentran disponibles para quienes deseen participar de una noche más que especial.

Lee además
asi reacciono wanda nara al nuevo tatuaje de mauro icardi video
Nuevo round.

Así reaccionó Wanda Nara al nuevo tatuaje de Mauro Icardi
Martín Fierro a la TV 2025: quiénes son los nominados.
Televisión.

Cuándo son los Martin Fierro 2025 y quiénes son los nominados

Dónde comprar las entradas para ver a Noelia Pace en Jujuy

VENTA DE ENTRADAS: NORTETICKET.COM

NOELIA PEACE JUJUY_FEED (1)
Noelia Pace en Jujuy.

Noelia Pace en Jujuy.

Noelia Pace en Jujuy: una propuesta imperdible

En un mundo cada vez más conectado, nos encontramos con una propuesta especial en la que se fusiona la magia del teatro con el misterio del más allá. Estamos hablando de un evento que promete emociones intensas y encuentros inolvidables: el show en vivo de Noelia Pace, una reconocida médium capaz de conectar con los seres que se encuentran en el otro plano.

Imaginen poder vivir una experiencia en la que las barreras entre el aquí y el más allá se desvanecen, donde las emociones fluyen y se crean lazos que trascienden el tiempo. Noelia Pace nos ofrece la oportunidad de explorar el poder de la conexión espiritista/astral, permitiéndonos reencontrarnos con aquellos que ya no están físicamente con nosotros.

Reconocida por su don de médium transmite el mensaje de las almas, las ve, las oye e incorpora. Ofrece una experiencia en la que el público tendrá la oportunidad de presenciar la comunicación entre el mundo espiritual y el nuestro. Noelia actúa como canal de comunicación, permitiendo que estas energías trasciendan las barreras entre los planos.

El objetivo fundamental de esta experiencia es ofrecer a los asistentes una oportunidad única para aprender a transitar las distintas etapas del duelo y experimentar la muerte desde una perspectiva completamente diferente.

Noelia Pace, a través de su conexión con el más allá, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la vida y la trascendencia del espíritu, brindándonos consuelo y una nueva comprensión de nuestro propio viaje existencial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Así reaccionó Wanda Nara al nuevo tatuaje de Mauro Icardi

Cuándo son los Martin Fierro 2025 y quiénes son los nominados

Úrsula Corberó confirmó su embarazo con el Chino Darín y revolucionó las redes

Zaira Nara se refirió al supuesto encuentro en un baño con Vico D'Alessandro

Candela Vetrano habló después de lo que pasó con Andrés Gil y Gimena Accardi: qué dijo

Lo que se lee ahora
asi reacciono wanda nara al nuevo tatuaje de mauro icardi video
Nuevo round.

Así reaccionó Wanda Nara al nuevo tatuaje de Mauro Icardi

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Un camionero jujeño murió tras un vuelco en Tucumán
Trágico.

Un camionero jujeño murió tras un vuelco en Tucumán

Nico Voutrinas, Luz Tito, Tato Algorta y Martina Pereyra en Canal 4 de Jujuy. video
¡Imperdible!

Cuatro famosos estarán en la FNE 2025 con Canal 4 de Jujuy

Camiones varados en Jama.
Frontera.

Hay más de 150 camiones y autos varados por el cierre del Paso de Jama

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa
Energía.

Corte de luz para este jueves 11 de septiembre: lugares y horarios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel