¡Confirmado! Noelia Pace en Jujuy el 17 de octubre

El evento llamado "Mediumnidad" de Noelia Pace promete una experiencia íntima y cargada de emociones . Se realizará en el Centro Cultural Martín Fierro el viernes 17 de octubre a las 21 horas y las entradas ya se encuentran disponibles para quienes deseen participar de una noche más que especial.

NOELIA PEACE JUJUY_FEED (1) Noelia Pace en Jujuy.

Noelia Pace en Jujuy: una propuesta imperdible

En un mundo cada vez más conectado, nos encontramos con una propuesta especial en la que se fusiona la magia del teatro con el misterio del más allá. Estamos hablando de un evento que promete emociones intensas y encuentros inolvidables: el show en vivo de Noelia Pace, una reconocida médium capaz de conectar con los seres que se encuentran en el otro plano.

Imaginen poder vivir una experiencia en la que las barreras entre el aquí y el más allá se desvanecen, donde las emociones fluyen y se crean lazos que trascienden el tiempo. Noelia Pace nos ofrece la oportunidad de explorar el poder de la conexión espiritista/astral, permitiéndonos reencontrarnos con aquellos que ya no están físicamente con nosotros.

Reconocida por su don de médium transmite el mensaje de las almas, las ve, las oye e incorpora. Ofrece una experiencia en la que el público tendrá la oportunidad de presenciar la comunicación entre el mundo espiritual y el nuestro. Noelia actúa como canal de comunicación, permitiendo que estas energías trasciendan las barreras entre los planos.

El objetivo fundamental de esta experiencia es ofrecer a los asistentes una oportunidad única para aprender a transitar las distintas etapas del duelo y experimentar la muerte desde una perspectiva completamente diferente.

Noelia Pace, a través de su conexión con el más allá, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la vida y la trascendencia del espíritu, brindándonos consuelo y una nueva comprensión de nuestro propio viaje existencial.