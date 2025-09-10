Un camionero jujeño murió tras un vuelco en Tucumán

Un camión Scania que se dirigía hacia Catamarca, volcó en la Ruta Nacional 38 en Tucumán y dejó como saldo la muerte de su conductor. La víctima, identificada como V. Rodas, de 56 años y oriundo de Jujuy, quedó atrapada en la cabina tras el siniestro y, pese a un intenso operativo de rescate, falleció horas después en el hospital local. El accidente se registró en la zona sur de Alberdi y movilizó a distintas fuerzas de emergencia que trabajaron en un complejo operativo de rescate.

Según las primeras informaciones, el vehículo circulaba de norte a sur cuando, por causas que todavía son materia de investigación, perdió el control y terminó volcado hacia la banquina sur. La violencia del impacto dejó al conductor atrapado dentro de la cabina, lo que complicó de inmediato las tareas de auxilio.

La magnitud del siniestro obligó a la intervención de los Bomberos Voluntarios de Alberdi, que llegaron al lugar con herramientas de corte y expansión. También prestaron colaboración efectivos de la Policía, integrantes de la Guardia Urbana Municipal y personal del servicio de emergencias 107.

Un rescate contrarreloj El trabajo para liberar al camionero demandó varios minutos debido a la complejidad de la situación. Los rescatistas lograron acceder a la cabina y detectaron que el conductor tenía atrapadas sus piernas, con una lesión grave en la extremidad izquierda, además de una herida profunda en el brazo.

El bombero Fabricio Soberón, que participó del operativo, relató: “Fue un arduo trabajo en conjunto. El hombre tenía sus miembros inferiores atrapados, sobre todo la pierna izquierda, y una grave herida en el brazo izquierdo. Trabajamos con herramientas de corte hasta liberarlo, mientras el 107 lo estabilizaba para el traslado”. Fallecimiento en el hospital Tras ser rescatado, Rodas fue trasladado de urgencia al hospital de Alberdi. Sin embargo, pese al esfuerzo del personal médico, el transportista falleció horas después debido a la gravedad de las heridas sufridas en el accidente. El comisario Williams Modad confirmó que el vehículo “perdió el control y cayó hacia la acera sur de la ruta”. También precisó que el cargamento consistía en bolsones de azúcar a granel, que quedaron esparcidos tras el vuelco.

