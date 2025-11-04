martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 19:36
Operativo.

Loteo Bárcena: rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar

El operativo se activó tras una alerta del 911 por un conflicto familiar en Loteo Bárcena, en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Loteo Bárcena:rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar

Loteo Bárcena: rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar 

El Grupo Especial Motorizado (GEM) intervino en una casa en la calle Zurueta, en el Loteo Bárcena, luego de que el Centro de Monitoreo y Emergencia 911 alertó sobre un disturbio familiar en donde peligraba una bebé.

Cuando llegaron a esa zona de San Salvador de Jujuy, se encontraron con una situación de riesgo extremo, cuando un joven forcejeaba con su padre mientras sostenía en brazos a una bebé de apenas tres semanas de vida, con la aparente intención de llevársela por la fuerza.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto, que se encontraba en estado de intoxicación, no solo se enfrentaba a su padre, sino que lo hacía teniendo a la recién nacida en sus brazos, lo que incrementó el nivel de riesgo para la menor.

Loteo Bárcena: rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar
Loteo Bárcena: rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar

Loteo Bárcena: rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar

Ante ese cuadro, los efectivos del GEM lograron reducir de inmediato al joven para poder resguardar la integridad de la niña. La bebé fue rápidamente retirada del lugar de peligro y entregada a su madre, una mujer de 24 años.

El joven quedó detenido en San Salvador de Jujuy

El joven de 19 años fue trasladado y alojado en la Seccional 32, donde se iniciaron las actuaciones de rigor. Minutos más tarde, el padre del detenido se presentó en la comisaría para radicar la denuncia formal y dejar asentado lo ocurrido dentro del domicilio familiar.

