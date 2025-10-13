lunes 13 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025 - 14:27
San Salvador de Jujuy.

Violencia de género: detienen a un joven tras agredir a una mujer embarazada en Loteo Bárcena

El GEM detuvo a un joven de 19 años por violencia de género en Loteo Bárcena tras alerta 911. La víctima, embarazada de 8 meses, denunció agresión.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Violencia de Género (imagen ilustrativa)

Violencia de Género (imagen ilustrativa)

Detenido por violencia de género: atacó a su pareja, mujer embarazada, en San Salvador de Jujuy

Detenido por violencia de género: atacó a su pareja, mujer embarazada, en San Salvador de Jujuy

Detenido un joven por violencia de género

La Policía de la Provincia informó que, el pasado viernes 11 de octubre de 2025 a las 14:30, una patrulla del Grupo Especial Motorizado (GEM) aprehendió a un joven de 19 años en el cuadrante sur de San Salvador de Jujuy.

El procedimiento se activó por una alerta del Centro de Monitoreo 911 que daba cuenta de un hecho de violencia intrafamiliar en una vivienda del barrio Loteo Bárcena.


Detenido por violencia de género: atacó a su pareja, mujer embarazada, en San Salvador de Jujuy

Detenido por violencia de género: atacó a su pareja, mujer embarazada, en San Salvador de Jujuy

Al llegar, los efectivos fueron recibidos por la madre del señalado, quien autorizó el ingreso al domicilio para verificar la situación. Dentro del inmueble, los policías entrevistaron a la víctima, una mujer de 25 años, embarazada de ocho meses, que confirmó la agresión y denunció que su pareja le había quitado el teléfono.

En una habitación, el joven fue hallado en posesión de un arma blanca. Tras darle la voz de alto, el personal procedió a su aprehensión y recuperó el dispositivo móvil de la damnificada. No se registraron incidentes mayores durante la intervención.

El detenido fue trasladado a la Seccional 32 y quedó a disposición de la Justicia para las actuaciones de rigor, según detalló la fuerza. La integridad de la víctima fue resguardada en el lugar.

Líneas de contacto para denuncias por violencia de genero

  • En Argentina, la Línea 144 brinda atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género, las 24 horas, los 365 días, de forma gratuita y confidencial.
  • Centro de Monitoreo 911

