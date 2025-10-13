Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn por los cuartos de final ¿Cuándo y dónde?

Gimnasia de Jujuy.

El domingo 19 de octubre, Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn en el estadio “23 de Agosto”. Será el partido de ida de los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 15 horas y marcará una nueva etapa para el equipo jujeño, que busca seguir avanzando en el sueño del ascenso.

El cruce ante Deportivo Madryn Tras finalizar la fase regular del campeonato y superar a San Miguel por ventaja deportiva, el conjunto albiceleste se metió entre los ocho mejores del certamen y deberá medirse ante el elenco chubutense. La serie se definirá en condición de visitante, donde se conocerá quién avanzará a semifinales.

El formato del reducido establece que las llaves se disputan a partido de ida y vuelta, y en caso de igualdad en el resultado global, el mejor ubicado en la tabla general obtendrá la clasificación a la siguiente ronda. Esto indica que Deportivo Madryn tendrá ventaja deportiva.

Los cruces de cuartos de final La programación oficial difundida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó las fechas y horarios de todos los encuentros.

El cronograma será el siguiente: Gimnasia y Tiro de Salta vs. Estudiantes de Río Cuarto , sábado 18 a las 19 horas.

, sábado 18 a las 19 horas. Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Deportivo Madryn , domingo 19 a las 15 horas.

, domingo 19 a las 15 horas. Deportivo Morón vs. Atlanta , domingo 19 a las 16 horas.

, domingo 19 a las 16 horas. Tristán Suárez vs. Estudiantes de Buenos Aires, lunes 20 a las 19 horas. El Lobo buscará sacar ventaja en casa El equipo dirigido por el cuerpo técnico jujeño se entrenó durante la semana con la mira puesta en este compromiso. Jugar en el estadio “23 de Agosto” será clave para intentar obtener una ventaja importante antes del duelo de vuelta en la Patagonia. El apoyo del público será fundamental y se espera una gran convocatoria de hinchas en las tribunas. El club trabaja en la organización del operativo de seguridad y en los detalles logísticos para garantizar un encuentro sin inconvenientes.

