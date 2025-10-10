viernes 10 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025 - 17:29
Reducido.

Gimnasia de Jujuy: quiénes vuelven y quiénes siguen siendo bajas para el domingo

El plantel del Lobo completó una semana de trabajo intensa de cara al choque ante San Miguel por la primera fase del Reducido.

Federico Franco
Por  Federico Franco
DT de Gimnasia.

DT de Gimnasia.

El plantel realizó entrenamientos exigentes y de alta intensidad, enfocados en ajustar detalles tácticos y fortalecer la unión del grupo, destacó su DT, Matías Módolo: “Francisco Molina, Guillermo Cosaro y Sebastián Sánchez completaron este jueves la práctica de fútbol. Santiago Camacho, Cristian Menéndez y Gustavo Fernández evolucionan favorablemente.”

“Transitamos una semana larga de trabajo que nos permitió incluso un doble turno el miércoles, a fin de ajustar detalles, variantes de nombres y sistemas que se puede llegar a necesitar en los partidos que se vienen del Reducido", añadió.

El cuerpo técnico sabe que se aproxima una etapa decisiva, donde la intensidad y la estrategia serán claves: “Al ser partidos mata-mata, puede que sea necesario romper la estructura e ir a buscar el partido o defenderlo con uñas y dientes.”

Asimismo, sostuvo que “en cuanto a las bajas por motivos físicos, no hay una sola causa. Los viajes, el estrés del campeonato y el haber estado 14 fechas punteros nos agregó una carga adicional.”

El DT resaltó que el enfoque físico está orientado al mantenimiento y la recuperación: “En el plano físico, lo que se hace es activar, mantener y recuperar, porque el desgaste de los partidos es mucho mayor por lo emocional, las altas temperaturas y el despliegue que tiene el equipo. Gimnasia es el único equipo, por lo menos en el norte, que tiene un departamento de entrenamiento mental que se ocupa de lo que ocurre adentro del grupo y en la gestión de emociones en el contexto personal, familiar y redes sociales.”

También hubo un mensaje de unión y contención: “En estos momentos hay que apegarse a los afectos que siempre están, en las buenas y en las malas. Son los que brindan equilibrio. En esta semana queremos raíces firmes, por eso hicimos un doble turno que no fue tanto para carga física, sino para estar juntos más tiempo. El sábado vamos a concentrar desde temprano para estar juntos siete u ocho horas más.”

Finalmente, hubo un reconocimiento al apoyo institucional y un mensaje de autocrítica: “Si peleamos todo el año la punta fue porque tuvimos el apoyo de la comisión directiva, el presupuesto, sueldos al día y viajes en avión. Si no lo logramos, fue porque no nos alcanzó en lo futbolístico, en lo mental, y por las cosas que tiene el fútbol que a veces se niegan los resultados.”

Los socios del Lobo podrán entrar con un acompañante gratis

Gimnasia de Jujuy.
Hinchada de Gimnasia de Jujuy.

Hinchada de Gimnasia de Jujuy.

Este domingo, los socios de Gimnasia de Jujuy podrán ingresar con un acompañante al estadio 23 de Agosto para alentar al “Lobo” en el partido frente a San Miguel, correspondiente a la primera fase del Reducido por el ascenso.

La dirigencia del club albiceleste informó que la decisión se tomó "en reconocimiento al esfuerzo que hacen los socios todo el año para acompañar al Lobo”.

El encuentro ante San Miguel que se disputará a las 15.10 será clave en las aspiraciones del Lobo, que busca avanzar en el Reducido y mantener viva la ilusión de regresar a la Primera Nacional.

Es importante destacar que el beneficio aplica únicamente para socios con la cuota al día, quienes deberán presentar su carnet al momento de ingresar al estadio.

