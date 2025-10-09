jueves 09 de octubre de 2025

9 de octubre de 2025 - 16:31
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy: así será la venta de entradas para el partido con San Miguel

Día y horario confirmado de la venta de entradas físicas para el partido entre Gimnasia de Jujuy y San Miguel.

Claudio Serra
Claudio Serra
Gimnasia de Jujuy y la venta de entradas

Gimnasia de Jujuy y San Miguel jugarán el domingo 12 de octubre en el estadio 23 de Agosto a las 15.10 horas, encuentro que corresponde a uno de los partidos por el inicio del Reducido de la Primera Nacional. Ya está la fecha y hora de la venta de entradas físicas.

La venta comenzará este sábado 11 de octubre en el estadio “23 de Agosto”. Los hinchas del Lobo podrán adquirir sus tickets de manera presencial, solo en efectivo, en el horario de 9 a 12:30, en la boletería de Platea, ubicada sobre calle Humahuaca.

Árbitro confirmado para Gimnasia de Jujuy y San Miguel

El choque por la primera fase del torneo que dará otro lugar en la Liga Profesional, será dirigido por el juez Bruno Amiconi, quien estará acompañado por Matías Bianchi como asistente 1; Matías Coria como asistente 2; y el cuarto árbitro será Jorge Ethem.

Con hinchas visitantes

El partido entre el Lobo y el Trueno Verde, tendrá hinchas del equipo de la provincia de Buenos Aires. La intención es darle al equipo de la provincia de Buenos Aires un total de 1.000 populares. El lugar sería el codo habitual donde van los hinchas visitantes en la popular sur, y tendrían un valor de $30.000.

Cómo se juega el Reducido de la Primera Nacional

A esta primera ronda accedieron los siete primeros de cada grupo y se eliminarán con duelos a partido único en el que el mejor ubicado contará con localía y ventaja deportiva, por lo que el dueño de casa pasará de ronda con un empate.

Los partidos

  • Atlanta (L) vs.Chaco For Ever, sábado 11 de octubre a las 13.
  • Tristán Suárez (L) vs. Agropecuario, sábado 11 de octubre a las 19.
  • Gimnasia y Tiro (L) vs. Temperley, sábado 11 de octubre a las 20:30.
  • Gimnasia de Jujuy (L) vs. San Miguel, domingo 12 de octubre a las 15:10.
  • Estudiantes (L) vs. Deportivo Maipú, domingo 12 de octubre a las 17:10.
  • Estudiantes de Río Cuarto (L) vs. Patronato, domingo 12 de octubre a las 19.
  • Deportivo Morón (L) vs. San Martín de Tucumán, domingo 12 de octubre a las 21:15.

