Gimnasia de Jujuy venció 2-0 a Chacarita y jugará octavos del Reducido contra San Miguel

Gimnasia de Jujuy volvió al triunfo: venció 2-0 a Chacarita con goles de Trasante y Palazzo / Foto: Emmanuel Vera

Gimnasia de Jujuy recuperó el ánimo justo a tiempo. Tras cuatro caídas consecutivas, el equipo de Matías Módolo se impuso 2 a 0 ante Chacarita Juniors , con goles de Trasante y Palazzo , y aseguró una posición clave para definir de local en la próxima instancia del Reducido. El encuentro se disputó en el estadio 23 de Agosto, donde el “Lobo” mostró efectividad en momentos decisivos.

El conjunto jujeño salió decidido desde el inicio . Apenas a los 2 minutos, Trasante aprovechó la primera llegada clara y abrió el marcador con un potente remate que dejó sin chances al arquero visitante. A partir de ahí, Gimnasia bajó la intensidad y Chacarita empezó a crecer en el juego.

A los 38 minutos, Módolo se vio obligado a realizar su primera variante por lesión de Cristian Menéndez, quien fue reemplazado por Jeremías Perales. En los últimos minutos del primer tiempo, el Funebrero generó varias ocasiones peligrosas que pudieron haber empatado el partido.

En el complemento, pese a contar con un hombre más en cancha, Gimnasia de Jujuy tuvo dificultades para manejar la pelota. Chacarita dominó los primeros 10 minutos de la segunda parte, imponiendo ritmo y juego. Sin embargo, una jugada aislada a los 12 minutos cambió la historia: Bruno Palazzo apareció en el área para marcar el segundo tanto del Lobo y desatar la euforia en las tribunas.

La parte final tuvo chances para ambos equipos. Gimnasia pudo ampliar el marcador, mientras que Milton Álvarez respondió firme ante los intentos visitantes. Sobre el cierre, una jugada clara de Casa fue despejada en la línea por un defensor albiceleste, evitando el descuento.

Con esta victoria, Gimnasia de Jujuy trepó al quinto puesto de la Zona B y se aseguró jugar de local en los octavos de final del Reducido.

El próximo domingo 12 de octubre enfrentará a San Miguel en el estadio 23 de Agosto a las 15:10, con la ilusión de seguir avanzando en el torneo.