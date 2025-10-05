Gimnasia de Jujuy recibe a Chacarita para definir la posición en el Reducido: horario, tv y árbitro

Este fin de semana se disputará la última fecha de la Primera Nacional. Por eso, Gimnasia de Jujuy recibirá a Chacarita en el Estadio 23 de Agosto, con el objetivo de clasificar entre los primeros en el Reducido.

Fútbol. Quién es el ex Gimnasia de Jujuy que descendió con Arsenal a la Primera B Metropolitana

Primera Nacional. "Jujuyazo", la movida de los hinchas de Chacarita ante Gimnasia de Jujuy: de qué se trata

El fin de semana pasado el Lobo consiguió asegurarse la clasificación tanto a la Copa Argentina como a la próxima ronda de la Primera Nacional.

Por la Fecha 34 de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy recibirá este domingo 5 de octubre a Chacarita en el Estadio 23 de Agosto. El encuentro está estipulado para las 15.30 hs, teniendo en cuenta que todos los partidos de la Zona B están programados para el mismo día, mientras que los choques por la Zona A se disputaron en la jornada del sábado.

Cabe destacar que el Lobo ya se aseguró un lugar entre los ocho clasificados al Reducido, aunque tendrá que disputar este encuentro y aguardar otros resultados para definir en qué posición finalizará en la tabla.

El árbitro del encuentro será Felipe Viola. Mientras que la terna arbitral será completada por Gonzalo Ferrari como asistente 1; Juan Ricciardi como asistente 2; y Mauricio Martin, fue designado como cuarto árbitro.

gimnasia de jujuy chacarita

EN VIVO: la previa de Gimnasia de Jujuy vs. Chacarita

El choque entre Gimnasia de Jujuy y Chacarita se podrá seguir por TyC Sports Play. Palpitá en vivo la previa:

Embed

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional

Después de la cuarta derrota consecutiva, el equipo de Matías Módolo descendió de los primeros puestos de la tabla de posiciones de la Zona B, ocupando el quinto lugar con 54 puntos. La cima es encabezada por Gimnasia de Mendoza con 60 unidades, seguido por Estudiantes de Caseros con 58, mientras que Morón y Estudiantes de Río Cuarto lo escoltan con 57 puntos.

Si bien matemáticamente el Lobo jujeño no puede escalar hasta la punta de la tabla, en la última fecha buscará posicionarse entre los primeros puestos, lo que le otorgará el beneficio de definir de local en el Reducido.