domingo 28 de septiembre de 2025

28 de septiembre de 2025 - 21:08
Clasificado.

Gimnasia de Jujuy aseguró su lugar en el Reducido

A pesar de la derrota de ayer, Gimnasia de Jujuy se metió en el torneo Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia de Jujuy clasificó al Reducido

Gimnasia de Jujuy clasificó al Reducido

El empate entre Chacarita Juniors y Gimnasia de Mendoza le permitió a Gimnasia de Jujuy garantizar su clasificación al Reducido de la Primera Nacional, que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026. Con este resultado, el equipo dirigido por Matías Módolo se metió entre los ocho mejores de la Zona B y, además, consiguió su pasaje a la Copa Argentina 2026.

De mantenerse las posiciones, su cruce inicial sería frente a Gimnasia y Tiro de Salta, quinto de la Zona A. La localía de este duelo se definirá por la ubicación final en la tabla general y, en caso de igualdad de puntos, por diferencia de gol, goles a favor o, en última instancia, un sorteo.

Matías Módolo y el futuro de Gimnasia de Jujuy
Matías Módolo y el futuro de Gimnasia de Jujuy

Matías Módolo y el futuro de Gimnasia de Jujuy

El formato del Reducido

La Primera Nacional 2025 atraviesa su etapa decisiva. El ganador de cada zona, uno ya es Deportivo Madryn, disputará una final a partido único en estadio neutral para definir al primer ascendido a la Liga Profesional. El perdedor de ese encuentro se sumará al Reducido.

Por su parte, el Reducido lo jugarán los equipos que terminen entre el 2° y el 8° puesto de cada grupo. La primera fase será a partido único en cancha del mejor clasificado, con ventaja deportiva en caso de empate. Entre los cruces tentativos figuran:

  • Atlanta (2° Zona A) vs. Agropecuario (8° Zona B)
  • Estudiantes (2° Zona B) vs. Maipú (8° Zona A)
  • Tristán Suárez (3° Zona A) vs. Temperley (7° Zona B)
  • Morón (3° Zona B) vs. San Martín de Tucumán (7° Zona A)
  • San Miguel (4° Zona A) vs. Chaco For Ever (6° Zona B)
  • Estudiantes de Río Cuarto (4° Zona B) vs. Patronato (6° Zona A)
  • Gimnasia y Tiro (5° Zona A) vs. Gimnasia de Jujuy (5° Zona B)

Los siete ganadores de esa fase, más el perdedor de la primera final por el ascenso, disputarán la segunda etapa en duelos ida y vuelta, siempre con ventaja deportiva para el mejor posicionado. Las semifinales y la final también se jugarán a doble partido, aunque en la definición del segundo ascenso, en caso de igualdad, habrá tiempo suplementario y penales.

Lo que viene para Gimnasia de Jujuy

El próximo fin de semana, cuando se dispute la última fecha (domingo 5 de octubre), quedarán definidos los cruces finales del Reducido. Gimnasia de Jujuy ya tiene asegurado su lugar en la pelea y, con la clasificación a la Copa Argentina 2026, corona una temporada que todavía le puede dar grandes alegrías.

