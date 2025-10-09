Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido

Comienza el Reducido de la Primera Nacional, y Gimnasia de Jujuy recibirá este domingo a San Miguel para disputar los octavos de final. El equipo dirigido por Matías Módolo contará con ventaja deportiva en esta instancia. A continuación, te contamos cómo funciona y qué necesita el Lobo para seguir en la pelea por el segundo ascenso.

Los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional se disputan a partido único, con ventaja deportiva para el equipo local. Esto significa que, en el encuentro entre Gimnasia de Jujuy y San Miguel, el Lobo cuenta con una ventaja frente al “Trueno Verde”.

Por lo tanto, para que el equipo comandado por Matías Módolo avance de ronda, necesita cumplir con los siguientes resultados:

Con una victoria o empate, sin importar la diferencia de gol, Gimnasia de Jujuy accederá a los cuartos de final del Reducido. Esto se debe a que el Lobo cuenta con ventaja deportiva, gracias a la posición obtenida en la Zona B del torneo.

Derrota

Una derrota es la única forma en que el Lobo quedaría eliminado del Reducido. En ese caso, el equipo que avanzaría a la próxima ronda sería San Miguel.

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy vs San Miguel

Día, horario y tv

El encuentro entre Gimnasia de Jujuy y San Miguel se disputará el domingo 12 de octubre, desde las 15 horas, en el Estadio 23 de Agosto. El partido será transmitido por TyC Sports, y también podrá verse por la pantalla de Canal 4, en frecuencia analógica 17 y frecuencia HD 23.

Embed

Terna arbitral

El partido por la primera fase del Reducido, donde se enfrentarán Gimnasia de Jujuy vs San Miguel, será dirigido por Bruno Amiconi. Quien estará acompañado por Matías Bianchi, como asistente 1; Matías Coria, asistente 2; y el cuarto árbitro será Jorge Ethem.

Cabe recordar que la última vez que Bruno Amiconi arbitró al Lobo jujeño fue en el clásico ante Central Norte, también disputado en el Estadio 23 de Agosto. En aquel encuentro, los dirigidos por Matías Módolo vencieron a los salteños 1-0. Durante el partido fue expulsado Francisco Maidana, quien posteriormente recibió dos fechas de suspensión.

bruno amiconi

Definición con público visitante

Tal como confirmó el club jujeño, para el partido de octavos de final del Reducido se permitirá el ingreso de hinchas visitantes. En total, se habilitará el acceso de 1.000 simpatizantes de San Miguel.

Las entradas tendrán un valor de $30.000 y se venderán el domingo 12 de octubre en las boleterías del Estadio 23 de Agosto, ubicadas sobre calle Humahuaca. Los tickets podrán adquirirse a partir de las 10 de la mañana y hasta el entretiempo del partido.