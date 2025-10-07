martes 07 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025 - 20:44
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy recibe a San Miguel y habrá público visitante

Gimnasia de Jujuy recibirá a hinchas de San Miguel el domingo, cuando se enfrenten por el Reducido de la Primera Nacional

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia deJujuy recibe a San Miguel en el estadio 23 de Agosto y habrá público visitante

Gimnasia de Jujuy recibe a San Miguel en el estadio 23 de Agosto y habrá público visitante

El partido del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y San Miguel que se jugará el domingo en el estadio 23 de Agosto a las 15.10 horas, tendrá público visitante. Hinchas del “Trueno Verde” podrán viajar a Jujuy para la ida de la primera fase del Reducido.

La intención es darle al equipo de la provincia de Buenos Aires un total de 1.000 populares. El lugar sería el codo habitual donde van los hinchas visitantes en la popular sur, y tendrían un valor de $30.000. Así lo confirmaron desde el club verde a través de un comunicado oficial.

San Miguel anunció que habra hinchas de su equipo ante Gimnasia de Jujuy
San Miguel anunció que habra hinchas de su equipo ante Gimnasia de Jujuy

San Miguel anunció que habra hinchas de su equipo ante Gimnasia de Jujuy

Los partidos

  • Atlanta (L) vs.Chaco For Ever, sábado 11 de octubre a las 13.
  • Tristán Suárez (L) vs. Agropecuario, sábado 11 de octubre a las 19.
  • Gimnasia y Tiro (L) vs. Temperley, sábado 11 de octubre a las 20:30.
  • Gimnasia de Jujuy (L) vs. San Miguel, domingo 12 de octubre a las 15:10.
  • Estudiantes (L) vs. Deportivo Maipú, domingo 12 de octubre a las 17:10.
  • Estudiantes de Río Cuarto (L) vs. Patronato, domingo 12 de octubre a las 19.
  • Deportivo Morón (L) vs. San Martín de Tucumán, domingo 12 de octubre a las 21:15.

