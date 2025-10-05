Se confirmó día y horario para octavos del Reducido entre Gimnasia de Jujuy vs San Miguel

Se confirmó día y horario para los octavos del Reducido de Gimnasia de Jujuy

La Primera Nacional definió el cronograma de los octavos de final del Reducido, y Gimnasia de Jujuy ya conoce el día y la hora de su esperado encuentro por el segundo ascenso. El Lobo recibirá a San Miguel el domingo 12 de octubre a las 15:10 en el estadio 23 de Agosto, en un duelo que definirá quién avanza a la próxima instancia.

Partido único con ventaja para el Lobo La serie se disputará a partido único, y en caso de empate, Gimnasia de Jujuy clasificará automáticamente por haber terminado en una mejor posición en la tabla de la Zona B. Esto significa que el equipo de Matías Módolo contará con el respaldo de su gente y la ventaja deportiva en un cruce decisivo.

El Reducido reúne a los 14 mejores equipos de la temporada regular para definir al segundo ascendido a la máxima categoría. Gimnasia llega motivado luego de vencer 2-0 a Chacarita en la última fecha, resultado que le permitió finalizar quinto en su zona y asegurar la localía en esta instancia.

El encuentro del domingo promete un gran marco en el estadio jujeño, con la ilusión intacta de dar el primer paso rumbo a los cuartos de final. En caso de avanzar, el Lobo se sumará a los otros seis clasificados más el perdedor de la final por el primer ascenso, donde se volverán a emparejar las llaves.

