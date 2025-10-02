Play Off de la Liga Jujeña de Fútbol: operativo para Gimnasia de Jujuy y Talleres de Perico

El lunes se conocieron días y horarios de los encuentros de los Play Off del Torneo Clausura en primera división femenino y masculino que hace disputar la Liga Jujeña de Fútbol y que tendrá como atractivo principal el choque entre Gimnasia de Jujuy y Talleres de Perico .

En las últimas horas se confirmó cómo será el operativo de seguridad para ese choque clásico de Jujuy entre los hombres, que se jugará a las 21.30 de este viernes 3 de octubre en el estadio La Tablada . La policía de la provincia dio a conocer la distribución de las parcialidades.

El ingreso de la hinchada de Gimnasia será por avenida Córdoba , mientras que los hinchas del Expreso periqueño entrarán por la calle Martín Fierro . También aclararon que el precio de las entradas para los simpatizantes será de 5 mil pesos.

Previo a este encuentro jugarán las chicas de Malvinas y Talleres. Los hinchas del equipo de San Salvador de Jujuy ingresarán por avenida Córdoba, y los periqueños que quieran ver el choque deberán ingresar por calle Martín Fierro.

En la reunión con Consejo Directivo liguista se estableció la continuidad de la competencia para los equipos que no lograron la clasificación a la zona campeonato, en donde una vez finalizada la instancia de cuartos de final se jugarán los encuentros por la zona repechaje.

El resto de la programación de la Liga Jujeña de Fútbol

Viernes 3 de octubre en La Tablada, Gorriti jugará con Universitario en la rama femenina a las 14:30. La parcialidad de Gorriti ingresará por avenida Córdoba y la de Universitarios ingresará por calle Martín Fierro. Las entradas también cuestan 5 mil pesos.

En el mismo estadio jugarán Luján y Cuyaya en masculino a las 16:30. La parcialidad de Luján ingresará por Avenida Córdoba y la de Cuyaya ingresará por calle Martín Fierro. En caso de igualdad en los 90 minutos las llaves se definirán desde los doce pasos.

El sábado 4 de octubre en La Tablada, Palermo se enfrentará a Cuyaya en femenino a las 14:30, mientras que Nieva se medirá con Palermo en masculino desde las 16:30. También las chicas de Los Perales y Gimnasia chocarán desde las 19:30. Por último, Malvinas y Zapla jugarán en masculino a las 21:30.