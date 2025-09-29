Defensores de Yuto campeón de la Liga Regional Jujeña de Fútbol

El Club Atlético Defensores de Yuto se consagró campeón del Torneo Anual “Marcelo Monasterio” 2025 de la Liga Regional Jujeña de Fútbol, tras empatar 1 a 1 frente a Central Norte en el estadio “Ángel Lamas” y quedarse con la serie por un global de 3 a 2.

El conjunto conocido como la “Naranja Mecánica” alcanzó su primera estrella en la Liga Regional y aseguró su participación en el próximo Torneo Regional Amateur 2025/26, partido jugado ante un buen marco de público.

El encuentro fue intenso de principio a fin. Martín Parada abrió el marcador para el local y puso a delirar a la hinchada local, mientras que Nico Ricci igualó para Central Norte, dejando el resultado final 1-1. Con el empate, Defensores de Yuto hizo valer la ventaja obtenida en el partido de ida (2-1) y se quedó con el título.

El equipo de Ricardo “Colo” Rodríguez jugó gran parte del complemento con un hombre menos tras la expulsión de Brian Palavecino, pero supo aguantar el resultado y sellar la consagración que desató el delirio de sus hinchas.

Defensores de Yuto campeón de la Liga Regional Jujeña de Fútbol Defensores de Yuto campeón de la Liga Regional Jujeña de Fútbol Formación campeona Defensores de Yuto salió a la cancha con Federico Gonzales; Miguel Valdiviezo, Milton Ledesma, Brian Palavecino y Gustavo Cáceres; Joel Palavecino, Alan San Roque, Jeremías Segundo y Jesús Medina; Martín Parada y Maximiliano Chitay. Lo que viene para Defensores de Yuto Con este logro histórico que se dio este pasado domingo, los dirigidos por Rodríguez representarán a la región en el Regional Amateur 2025/26, donde buscarán seguir haciendo historia y pelear por un lugar en el Torneo Federal A.

