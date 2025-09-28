domingo 28 de septiembre de 2025
FNE 2025: Mirá lo mejor de la entrega de premios de las carrozas y carruajes

Finalizó la edición Nº 74 de la FNE 2025 con la entrega de premios en Ciudad Cultural.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025

Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025

EN VIVO

Culminó el último día de la FNE 2025 con la entrega de premios que se realizó en Ciudad Cultural. Fueron 80 los trabajos evaluados durante todas las jornadas de desfile y hoy recibieron sus merecidos reconocimientos.

Comenzó la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025
Comenzó la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025

Comenzó la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025

La ceremonia de premiación reconoce el esfuerzo de los carroceros y destaca a las mejores carrozas, carruajes y carrozas técnicas. Además, marcará el final de una semana cargada de emoción, fiesta y alegría que volvió a llenar de color las calles de San Salvador de Jujuy.

Martín Meyer: "Quedamos satisfechos y muy conformes"

El presidente del Ente Autárquico Permanente hizo un balance positivo de la edición Nº74 de las Fiesta Nacional de los Estudiantes.

“Como nunca antes hemos tenido desfiles que hemos tocado los 35 mil espectadores. Seguramente tenemos que replantear muchas cosas para seguir mejorando, pero la fiesta creció muchísimo en organización, rapidez y limpieza”, sostuvo a las cámaras de Canal4.

3º Premio compartido para el Polivalente de Artes - Carroza

Los chicos de la promo 2025 también saltaron y gritaron el tercer premio obtenido, compartido con el Secundario Nº6. "Los coyas" felices de haber obtenido este reconocimiento al gran trabajo realizado en esta edición Nº74 de la FNE.

POLIVALENTE ARTES LUIS MARTINEZ
1º Premio para la EET Nº1 - Carroza Técnica

"Los lobos" festejaron a pleno el primer premio dentro de la categoría técnica. Con una bandera gigante, se hicieron sentir en la Av. de los Estudiantes sobre Ciudad Cultural.

EET Nº1
EET Nº1

EET Nº1

1º Premio para el Colegio del Huerto - Carroza

Con mucho detalle y una prolijidad que los caracteriza, los chicos se llevaron el primer premio dentro de esta categoría. "Los Guardianes" festejaron con todo junto a la hinchada y cerraron de la mejor manera esta edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Colegio del Huerto
Colegio del Huerto

Colegio del Huerto

2º Premio para la Escuela de Comercio N1º "José Antonio Casas" - Carroza

El podio se va completando con "Los Loros" que se llevaron el segundo premio en categoría carroza. Los chicos saltaron y gritaron de la felicidad por obtener este premio. Es uno de los colegios tradicionales de esta fiesta y cierran la edición Nº74 de la FNE a pura emoción.

ESCUELA COMERCIO 1 JOSÉ A CASAS
ESCUELA COMERCIO 1 JOSÉ A CASAS

ESCUELA COMERCIO 1 JOSÉ A CASAS

1er Premio para el Secundario Nº 50 de Tres Pozos - Carruaje

Los chicos celebraron con todo, fueron tricampeones, su última participación fue en 2019 y este año volvieron y se llevaron el primer premio. La felicidad de todo el estudiantado, docentes y familia fue total.

Secundario Nº50 de Tres Pozos
Secundario Nº50 de Tres Pozos

Secundario Nº50 de Tres Pozos

3er Premio para la Marina Vilte - Carruaje

Los chicos de la escuela municipal también celebraron formar parte del podio con el tercer puesto dentro de la categoría carruaje. Utilizaron muchas técnicas de reciclaje y la prolijidad se destacó en todo el trabajo. Es el 2do año consecutivo que sacan el tercer premio por lo que la felicidad fue total.

Marina Vilte
Marina Vilte

Marina Vilte

2do Premio para la Técnica Nº1 "General Savio" de Palpalá - Carroza Técnica

Los chicos de la ciudad siderúrgica recibieron el 2do premio para su carroza dentro de las técnicas. La temática elegida de este año fue el mar, con figuras representativas como Tritón.

Savio de Palpalá
Savio de Palpalá

Savio de Palpalá

2do Premio para el Colegio Santa Teresita - Carruaje

La promo 2025 del establecimiento saltó de alegría y emoción tras escuchar cuando anunciaban el premio. Además recibieron un reconocimiento especial por parte del municipio por revalorizar los aspectos culturales de otros países.

Santa Teresita
Santa Teresita

Santa Teresita

3er Premio para la escuela Aristóbulo Vargas Belmonte - Carroza Técnica

La carroza de los chicos se llevó el tercer puesto dentro de la categoría carroza. La felicidad de todos los chicos se vio reflejada en el festejo sobre la Avenida de los Estudiantes.

Aristóbulo Vargas Belmonte
Aristóbulo Vargas Belmonte

Aristóbulo Vargas Belmonte

3er Premio compartido para el Bachillerato Provincial Nº 6 - Carroza

Los chicos del establecimiento quedaron dentro del podio con su carroza que tenía la temática de un barco. Recibieron el tercer premio compartido y lo festejaron súper felices.

3er Premio compartido - Bachillerato Nº6
3er Premio compartido - Bachillerato Nº6

3er Premio compartido - Bachillerato Nº6

Sofía Masino, la Representante Nacional, estuvo en el estudio de Canal 4

La nueva Representante Nacional llegó al predio de Alto Padilla y saludó a toda la gente presente desde la pasarela. Anoche la joven oriunda de CABA fue elegida como la nueva representante de todos los estudiantes por el año 2025.

"Tengo un montón de mensajes, amigos que me mandan los videos del momento en el que fui elegida. Fue un shock, aún no lo puedo creer", dijo Sofía en el estudio de Canal 4.

"Todos lo estamos viviendo con mucha felicidad, aún no lo puedo creer, fue un recibimiento hermoso", expresó la flamante Representante Nacional.

"Nunca hubo rivalidad, siempre fuimos todas muy compañeras y desde el principio se generó una hermosa relación".

Sofía Masino en el estudio móvil de Canal 4
Sofía Masino en el estudio móvil de Canal 4

Sofía Masino en el estudio móvil de Canal 4

Por su parte, Andrea, mamá de Sofi, expresó la gran emoción que vivió junto a su hija: “Estamos emocionados y muy contentos por Sofi, fue una sorpresa enorme. Todas las chicas son hermosas por dentro y por fuera, un grupo muy unido".

"Es una experiencia que la va a recordar toda su vida. Desde un primer momento Jujuy nos recibió de una manera increíble, no se explicarlo con palabras. No conocíamos la FNE y me llevo los mejores recuerdos. Jujuy es un recuerdo enorme para la familia, los llevo en mi corazón. Gracias Jujuy”.

Ping Pong de Nico Voutrinas con la Representante Nacional

Sofía junto a su mamá, Andrea, en el estudio de Canal 4
Sofía junto a su mamá, Andrea, en el estudio de Canal 4

Sofía junto a su mamá, Andrea, en el estudio de Canal 4

Premios de las carrozas y carruajes

Embed - Todo Jujuy on Instagram: " ¡LLEGÓ EL GRAN FINAL DE LA FNE 2025! Hoy se vive la entrega de premios de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural . Cada colegio recibe el reconocimiento por su trabajo, esfuerzo y creatividad que llenaron de color esta 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Deslizá en el carrusel para ver qué premio ganó cada colegio y reviví este momento lleno de emoción y alegría. Gracias a todos los estudiantes, docentes y familias que hicieron posible esta fiesta que une a toda la provincia. "

Técnica Nº2 - San Pedro: 17º Premio - Carroza

Polivalente de Artes - San Pedro: 15º Premio compartido - Carroza

Bachillerato Nº12 - El Aguilar: 14 Premio compartido - Carruaje

Bachillerato Nº24 - Lozano: 15º Premio compartido - Carroza

Bachillerato Nº16 "Paso de Jama": 35º Premio - Carruaje

Colegio Juan Bautista de la Salle: 33º Premio - Carruaje

Escuela Provincial de Comercio Nº1: 10º Premio compartido - Carroza

Escuela Provincial de Comercio Nº1
Escuela Provincial de Comercio Nº1

Escuela Provincial de Comercio Nº1

Canónigo Gorriti: 32º Premio compartido - Carruaje

Escuela Normal: 7º Premio - Carroza

IPSEL: 32º Premio compartido - Carruaje

Colegio Secundario Nº32 "René Favaloro": 13º Premio - Carroza

Escuela Normal República de Bolivia - Humahuaca: 27º Premio - Carruaje

Secundario Nº35 Los Alisos: 32º Premio compartido - Carruaje

Colegio María Gianelli: 37º Premio - Carruaje

Colegio María Gianelli
Colegio María Gianelli

Colegio María Gianelli

Olga Aredez: 36º Premio - Carruaje

Comercial Nº2 de Palpalá: 8º Premio - Carroza

Colegio Parroquial de El Carmen: 25º Premio - Carruaje

Colegio Nº2 Armada Argentina: 14º Premio compartido - Carruaje

Escuela de Comercio Nº1: 10º Premio compartido - Carroza

EMDEI: 5º Premio - Carruaje

Bachillerato Nº19 - Lozano: 26 Premio - Carruaje

Los Lapachos: 12º Premio - Carruaje

COLEGIO LOS LAPACHOS
COLEGIO LOS LAPACHOS

COLEGIO LOS LAPACHOS

Colegio Remedios de Escalada: 8º Premio - Carruaje

Colegio Modelo Palpalá: 13º Premio - Carruaje

Secundario Nº43: 11º Premio - Carruaje

Polivalente de Artes: 3º Premio compartido - Carroza

Colegio del Salvador: 4º Premio - Carroza

Colegio Mayor Jujuy: 22º Premio - Carruaje

Escuela de Minas: 6º Premio - Carroza Técnica

Complejo Educativo José Hernández: 9º Premio - Carroza

Hinchada del José Hernández
Hinchada del José Hernández

Hinchada del José Hernández

Nueva Siembra: 4º Premio - Carruaje

Asociación Todos Juntos: 28º Premio compartido - Carruaje

Escuela de Ed. Técnica Nº2 " Profesor Jesús Raúl Salazar": 10º Premio - Carroza Técnica

Colegio del Huerto: 1º Premio - Carroza

Escuela de Comercio Nº1 "José Antonio Casas": 2º Premio - Carroza

CHE - IL: 6º Premio - Carruaje

Escuela Provincial de Arte Nº1 Medardo Pantoja: 16º Premio compartido - Carruaje

Escuela de Ed. Técnica Nº1 de Maimará: 7º Premio compartido - Carroza técnica

Martín Pescador: 7º Premio - Carruaje

Secundario Nº50 de Tres Pozos: 1er Premio - Carruaje

Escuela Municipal Marina Vilte: 3º Premio - Carruaje

Técnica Nº1 "General Savio" - Palpalá: 2º Premio - Carroza Técnica

Santa Teresita: 2º Premio - Carruaje

Técnica Nº1 El Carmen: 5º Premio - Carroza Técnica

Comercial Nº3 "José Manuel Estrada": 21º Premio compartido - Carruaje

Blaise Pascal: 17º Premio - Carruaje

Técnica Nº1 Humberto Luna de Perico: 7ºmo Premio compartido - Carroza Técnica

Colegio Nº3 - Éxodo Jujeño: 21º Premio compartido - Carruaje

Colegio Nº1 "Teodoro Sánchez de Bustamante": 11º Premio - Carroza

San Alberto Magno: 12º Premio - Carroza

Aristóbulo Vargas Belmonte: 3º Premio - Carroza Técnica

Bachillerato Nº6: 3º Premio compartido - Carroza

Secundario Nº33 - Reyes: 19 Premio - Carruaje

Esc. de Ed. Técnica Nº1 - Monterrico: 4º Premio - Carroza Técnica

Santa Bárbara: 15º Premio - Carruaje

Colegio Nº1 "Virgen de Punta Corral" - Volcán: 13º Premio - Carruaje

Agrotécnica El Brete - Palpalá: 14º Premio - Carroza

Colegio Secundario Nº1: 10º Premio - Carruaje

Escuela Técnica Nº2 - Olaroz Chico: 9º Premio - Carroza técnica

Polimodal Nº 3: 16º Premio compartido - Carruaje

Técnica Nº1 - San Pedro: 8º Premio - Carroza técnica

EET Nº1- San Pedro
EET Nº1- San Pedro

EET Nº1- San Pedro

Secundario Nº54: 24º Premio - Carruaje

Secundario Nº6: 31º Premio compartido - Carruaje

Bachillerato Nº2: 18º Premio - Carroza

Secundario Nº2: 18º Premio - Carruaje

Secundario Nº 2
Secundario Nº 2

Secundario Nº 2

Comercial Nº2 Malvinas Argentinas: 6º Premio - Carroza

Pablo Pizzurno: 25º Premio compartido - Carruaje

Nuevo Horizonte Nº 2 - Monterrico: 29º Premio - Carruaje. Además obtuvieron un reconocimiento de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy por la temática de la carroza vinculada con Francia.

Nuevo Horizonte Nº 2
Nuevo Horizonte Nº 2

Nuevo Horizonte Nº 2

Bachillerato Nº 3 - Monterrico: 16º Premio - Carroza

Bachi Nº3 - Monterrico
Bachi Nº3 - Monterrico

Bachi Nº3 - Monterrico

Jean Piaget: 34º Premio - Carruaje

Bachillerato Provincial Nº 21: 19º Premio - Carroza

Bachi Nº 21
Bachi Nº 21

Bachi Nº 21

Colegio Nuevo Horizonte Nº1: 5º Premio - Carroza

Nuevo Horizonte
Nuevo Horizonte

Nuevo Horizonte

Polimodal Nº2 - Abra Pampa: 9º Premio - Carruaje

Colegio Privado Los Olivos - San Pedro: 31º Premio compartido - Carruaje

Colegio Privado Los Olivos
Colegio Privado Los Olivos

Colegio Privado Los Olivos

Secundario Nº 34: 23º Premio - Carruaje

Agrotécnica de Perico: 20º Premio - Carruaje

Agrotécnica de Perico
Agrotécnica de Perico

Agrotécnica de Perico

Secundario Nº39: Dr. César Scaro: 21º Premio compartido - Carruaje

Secundario Nº39
Secundario Nº39

Secundario Nº39

