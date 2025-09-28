FNE 2025: Mirá lo mejor de la entrega de premios de las carrozas y carruajes

Premios de las carrozas y carruajes
Nueva Generación: 28º Premio compartido - Carruaje
Embed - Todo Jujuy on Instagram: " ¡LLEGÓ EL GRAN FINAL DE LA FNE 2025! Hoy se vive la entrega de premios de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural . Cada colegio recibe el reconocimiento por su trabajo, esfuerzo y creatividad que llenaron de color esta 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Deslizá en el carrusel para ver qué premio ganó cada colegio y reviví este momento lleno de emoción y alegría. Gracias a todos los estudiantes, docentes y familias que hicieron posible esta fiesta que une a toda la provincia. "
Técnica Nº2 - San Pedro: 17º Premio - Carroza
Polivalente de Artes - San Pedro: 15º Premio compartido - Carroza
Bachillerato Nº12 - El Aguilar: 14 Premio compartido - Carruaje
Embed - Todo Jujuy on Instagram: " ¡ASÍ QUEDÓ EL PODIO DE CARROZAS TÉCNICAS EN LA FNE 2025! 1° puesto: Escuela de Educación Técnica N° 1 - Prof. Escolástico Zegada 2° puesto: Escuela de educación Técnica N°1 – General Savio de Palpalá 3° puesto: Escuela Técnica N°1 – Aristóbulo Vargas Belmonte ¡Felicitaciones a todos los carroceros por su esfuerzo, creatividad y pasión! Una noche llena de emoción en Ciudad Cultural que quedará en el recuerdo de esta FNE 2025. Deslizá para conocer las Carrozas Técnicas más puntuadas."
Bachillerato Nº24 - Lozano: 15º Premio compartido - Carroza
Bachillerato Nº16 "Paso de Jama": 35º Premio - Carruaje
Embed - Todo Jujuy on Instagram: " Las hinchadas celebran sus premios a pura alegría Explosión de festejos en la #FNE2025: saltos, cantos y emoción en cada rincón de Ciudad Cultural. Las hinchadas vibraron de emoción al recibir sus premios, estallaron de felicidad y convirtieron la premiación en una verdadera fiesta. Deslizá la galería y reviví esta noche inolvidable de pura pasión, donde cada colegio festejó con el corazón. "
Colegio Juan Bautista de la Salle: 33º Premio - Carruaje
Escuela Provincial de Comercio Nº1: 10º Premio compartido - Carroza
Canónigo Gorriti: 32º Premio compartido - Carruaje
Escuela Normal: 7º Premio - Carroza
IPSEL: 32º Premio compartido - Carruaje
Colegio Secundario Nº32 "René Favaloro": 13º Premio - Carroza
Escuela Normal República de Bolivia - Humahuaca: 27º Premio - Carruaje
Secundario Nº35 Los Alisos: 32º Premio compartido - Carruaje
Colegio María Gianelli: 37º Premio - Carruaje
Olga Aredez: 36º Premio - Carruaje
Comercial Nº2 de Palpalá: 8º Premio - Carroza
Colegio Parroquial de El Carmen: 25º Premio - Carruaje
Colegio Nº2 Armada Argentina: 14º Premio compartido - Carruaje
Escuela de Comercio Nº1: 10º Premio compartido - Carroza
Embed - Todo Jujuy on Instagram: " ¡Así vivieron las hinchadas la premiación de la #FNE2025! Color, emoción y mucha pasión se hicieron sentir en el predio de Ciudad Cultural. Las hinchadas festejaron a lo grande, saltaron, gritaron y compartieron la alegría de ver coronado su esfuerzo. Reviví los mejores momentos de esta noche inolvidable."
EMDEI: 5º Premio - Carruaje
Bachillerato Nº19 - Lozano: 26 Premio - Carruaje
Los Lapachos: 12º Premio - Carruaje
Colegio Remedios de Escalada: 8º Premio - Carruaje
Colegio Modelo Palpalá: 13º Premio - Carruaje
Secundario Nº43: 11º Premio - Carruaje
Polivalente de Artes: 3º Premio compartido - Carroza
Embed - Todo Jujuy on Instagram: " LOS COYAS SE LLEVAN EL 3° PREMIO EN CARROZA Con 547 puntos, los chicos del Centro Polivalente de Arte se llevan el 3° premio en carrozas, compartido con el Bachi N°6. Además de este gran trabajo, “Los Coyas” se llevan el 2° premio por hinchadas en el Finde estudiantil y el reconocimiento de la Municipalidad Felicidades chicos!!"
Colegio del Salvador: 4º Premio - Carroza
Escuela de Ed. Técnica Nº1: 1º Premio - Carroza Técnica
Embed - Todo Jujuy on Instagram: " EL 1° PREMIO EN CARROZAS TÉCNICAS ES PARA LA ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 1 Escuela de Educación Técnica N° 1 -Prof. Escolástico Zegada se llevó todos los aplausos en esta edición de la FNE. Con 717 puntos, LOS LOBOS se quedaron con el 1° premio en categoría de Carrozas Técnicas. Felicidades chicos!!"
Embed - Todo Jujuy on Instagram: "PURA EMOCIÓN La EET 1 de Capital sacó el Primer Premio en categoría Carroza Técnica y todo fue alegría!! Así pasaron los estudiantes y la familia lobo "
Colegio Mayor Jujuy: 22º Premio - Carruaje
Escuela de Minas: 6º Premio - Carroza Técnica
Complejo Educativo José Hernández: 9º Premio - Carroza
Nueva Siembra: 4º Premio - Carruaje
Asociación Todos Juntos: 28º Premio compartido - Carruaje
Escuela de Ed. Técnica Nº2 " Profesor Jesús Raúl Salazar": 10º Premio - Carroza Técnica
Colegio del Huerto: 1º Premio - Carroza
Embed - Todo Jujuy on Instagram: " EL HUERTO SE LLEVÓ EL 1° PREMIO Con 562 puntos, los carroceros del Colegio Nuestra Señora del Huerto no paran de festejar su merecido 1° premio. Una noche llena de emoción para los carroceros, las familias y las hinchadas que acompañaron en cada paso. ¡FELICIDADES CHICOS!"
Escuela de Comercio Nº1 "José Antonio Casas": 2º Premio - Carroza
Embed - Todo Jujuy on Instagram: " LOS LOROS SE LLEVARON EL 2° PUESTO Los chicos de la Escuela de Comercio N° 1 profesor José Antonio Casas se llevan el 2° premio en la categoría Carrozas con 557"
Embed - Todo Jujuy on Instagram: "LOS LOROS A PLENOOOOOO!!! El Comercial 1 se quedó con el Segundo Premio en categoría Carroza Dónde está la @promo25loross?"
CHE - IL: 6º Premio - Carruaje
Embed - Todo Jujuy on Instagram: " LA ALEGRÍA DE LOS CARROCEROS Felicidades a todos los carroceros del la edicion 74° de la Fiesta Nacional de los Estudiantes que reciben con mucha emosión sus premios por todo su esfuerzo #FNE2025 #Jujuy"
Escuela Provincial de Arte Nº1 Medardo Pantoja: 16º Premio compartido - Carruaje
Escuela de Ed. Técnica Nº1 de Maimará: 7º Premio compartido - Carroza técnica
Martín Pescador: 7º Premio - Carruaje
Secundario Nº50 de Tres Pozos: 1er Premio - Carruaje
Embed - Todo Jujuy on Instagram: "CELEBRA EL SANTUARIO DE TRES POZOS Felicidades a los chicos de Tres Pozos que se quedaron con el Primer Premio categoría Carruaje "
Escuela Municipal Marina Vilte: 3º Premio - Carruaje
Embed - Todo Jujuy on Instagram: " ¡ LA ESCUELA MUNICIPAL MARINA VILTE SE LLEVA EL 3°PREMIO! Los carroceros de la Marina Vilte brillaron con su carruaje. Con 537 puntos se llevan el 3° puesto al igual que en la FNE 2024. A su vez, se llevan un reconocimiento por parte del intendente Raúl Jorge “por revalorizar los aspectos culturales de otros países”."
Técnica Nº1 "General Savio" - Palpalá: 2º Premio - Carroza Técnica
Embed - Todo Jujuy on Instagram: " LA ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N°1 “GENERAL SAVIO” DE PALPALÁ SE LLEVA EL 2° PREMIO Los chicos obtuvieron 687 puntos en la categoría Carroza Técnica y con ello se llevan el 2° premio para Palpalá.. Una noche llena de emoción para los carroceros, las familias y las hinchadas que acompañaron en cada paso."
Santa Teresita: 2º Premio - Carruaje
Embed - Todo Jujuy on Instagram: " ¡ EL SANTA TERESITA SE LLEVA EL 2° PREMIO! Los “Titanes” obtuvieron 539 puntos en la categoría Carruaje y suman un “reconocimiento por revalorizar los aspectos culturales de otros países”. Los chicos brillaron en Ciudad Cultural y se quedaron con el 2° puesto en la categoría Carruajes y el reconocimiento Cultural de la Municipalidad . Una noche llena de emoción para los carroceros, las familias y las hinchadas que acompañaron en cada paso."
Técnica Nº1 El Carmen: 5º Premio - Carroza Técnica
Comercial Nº3 "José Manuel Estrada": 21º Premio compartido - Carruaje
Blaise Pascal: 17º Premio - Carruaje
Técnica Nº1 Humberto Luna de Perico: 7ºmo Premio compartido - Carroza Técnica
Colegio Nº3 - Éxodo Jujeño: 21º Premio compartido - Carruaje
Colegio Nº1 "Teodoro Sánchez de Bustamante": 11º Premio - Carroza
San Alberto Magno: 12º Premio - Carroza
Aristóbulo Vargas Belmonte: 3º Premio - Carroza Técnica
Bachillerato Nº6: 3º Premio compartido - Carroza
Embed - Todo Jujuy on Instagram: "FNE 2025: EMOCIÓN Y ALEGRÌA A CADA PASO Una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes está llegando a su fin con la entrega de premios a los 80 establecimientos educativos y los carroceros viven a pleno cada momento!"
Secundario Nº33 - Reyes: 19 Premio - Carruaje
Esc. de Ed. Técnica Nº1 - Monterrico: 4º Premio - Carroza Técnica
Santa Bárbara: 15º Premio - Carruaje
Embed - Todo Jujuy on Instagram: " EMOCIÓN EN LA FNE Los carroceros, sus familias y las hinchadas viven la entrega de premios con alegría, abrazos y hasta algunas lágrimas . Deslizá en el carrusel para revivir los momentos más emotivos de la entrega de premios: saltos de felicidad, festejos en grupo y esa pasión que solo los estudiantes jujeños saben transmitir. ¡Gracias por regalarnos tanto esfuerzo y corazón en esta edición 2025 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes!"
Colegio Nº1 "Virgen de Punta Corral" - Volcán: 13º Premio - Carruaje
Agrotécnica El Brete - Palpalá: 14º Premio - Carroza
Embed - Todo Jujuy on Instagram: " ¡ LA ESCUELA TÉCNICA N°1 – ARISTÓBULO VARGAS BELMONTE SE LLEVA EL 3° PREMIO! Los chicos brillaron en Ciudad Cultural y se quedaron con el 3° puesto en la categoría Carrozas ."
Colegio Secundario Nº1: 10º Premio - Carruaje
Escuela Técnica Nº2 - Olaroz Chico: 9º Premio - Carroza técnica
Embed - Todo Jujuy on Instagram: " EMOCIÓN EN LA FNE Los carroceros, sus familias y las hinchadas viven la entrega de premios con alegría, abrazos y hasta algunas lágrimas . Deslizá en el carrusel para revivir los momentos más emotivos de la entrega de premios: saltos de felicidad, festejos en grupo y esa pasión que solo los estudiantes jujeños saben transmitir. ¡Gracias por regalarnos tanto esfuerzo y corazón en esta edición 2025 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes!"
Polimodal Nº 3: 16º Premio compartido - Carruaje
Técnica Nº1 - San Pedro: 8º Premio - Carroza técnica
Secundario Nº54: 24º Premio - Carruaje
Secundario Nº6: 31º Premio compartido - Carruaje
Bachillerato Nº2: 18º Premio - Carroza
Secundario Nº2: 18º Premio - Carruaje
Comercial Nº2 Malvinas Argentinas: 6º Premio - Carroza
Embed - Todo Jujuy on Instagram: " ¡EL BACHI N°6 SE LLEVA EL 3° PREMIO! Los chicos brillaron en Ciudad Cultural - Con 5478 puntos, el Bachillerato N°6 se quedó con el 3° puesto en la categoría Carrozas . Una noche llena de emoción para los carroceros, las familias y las hinchadas que acompañaron en cada paso. Deslizá para ver las fotos del festejo y la alegría de este gran logro."
Pablo Pizzurno: 25º Premio compartido - Carruaje
Nuevo Horizonte Nº 2 - Monterrico: 29º Premio - Carruaje. Además obtuvieron un reconocimiento de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy por la temática de la carroza vinculada con Francia.
Bachillerato Nº 3 - Monterrico: 16º Premio - Carroza
Jean Piaget: 34º Premio - Carruaje
Bachillerato Provincial Nº 21: 19º Premio - Carroza
Colegio Nuevo Horizonte Nº1: 5º Premio - Carroza
Polimodal Nº2 - Abra Pampa: 9º Premio - Carruaje
Colegio Privado Los Olivos - San Pedro: 31º Premio compartido - Carruaje
Secundario Nº 34: 23º Premio - Carruaje
Agrotécnica de Perico: 20º Premio - Carruaje
Secundario Nº39: Dr. César Scaro: 21º Premio compartido - Carruaje