FNE 2025: Mirá lo mejor de la entrega de premios de las carrozas y carruajes

Premios de las carrozas y carruajes

Nueva Generación: 28º Premio compartido - Carruaje

Embed - Todo Jujuy on Instagram: " ¡LLEGÓ EL GRAN FINAL DE LA FNE 2025! Hoy se vive la entrega de premios de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural . Cada colegio recibe el reconocimiento por su trabajo, esfuerzo y creatividad que llenaron de color esta 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Deslizá en el carrusel para ver qué premio ganó cada colegio y reviví este momento lleno de emoción y alegría. Gracias a todos los estudiantes, docentes y familias que hicieron posible esta fiesta que une a toda la provincia. " View this post on Instagram A post shared by Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Técnica Nº2 - San Pedro: 17º Premio - Carroza

Polivalente de Artes - San Pedro: 15º Premio compartido - Carroza

Bachillerato Nº12 - El Aguilar: 14 Premio compartido - Carruaje

Embed - Todo Jujuy on Instagram: " ¡ASÍ QUEDÓ EL PODIO DE CARROZAS TÉCNICAS EN LA FNE 2025! 1° puesto: Escuela de Educación Técnica N° 1 - Prof. Escolástico Zegada 2° puesto: Escuela de educación Técnica N°1 – General Savio de Palpalá 3° puesto: Escuela Técnica N°1 – Aristóbulo Vargas Belmonte ¡Felicitaciones a todos los carroceros por su esfuerzo, creatividad y pasión! Una noche llena de emoción en Ciudad Cultural que quedará en el recuerdo de esta FNE 2025. Deslizá para conocer las Carrozas Técnicas más puntuadas." View this post on Instagram A post shared by Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Bachillerato Nº24 - Lozano: 15º Premio compartido - Carroza

Bachillerato Nº16 "Paso de Jama": 35º Premio - Carruaje

Colegio Juan Bautista de la Salle: 33º Premio - Carruaje

Escuela Provincial de Comercio Nº1: 10º Premio compartido - Carroza

Canónigo Gorriti: 32º Premio compartido - Carruaje

Escuela Normal: 7º Premio - Carroza

IPSEL: 32º Premio compartido - Carruaje

Colegio Secundario Nº32 "René Favaloro": 13º Premio - Carroza

Escuela Normal República de Bolivia - Humahuaca: 27º Premio - Carruaje

Secundario Nº35 Los Alisos: 32º Premio compartido - Carruaje

Colegio María Gianelli: 37º Premio - Carruaje

Olga Aredez: 36º Premio - Carruaje

Comercial Nº2 de Palpalá: 8º Premio - Carroza

Colegio Parroquial de El Carmen: 25º Premio - Carruaje

Colegio Nº2 Armada Argentina: 14º Premio compartido - Carruaje

Escuela de Comercio Nº1: 10º Premio compartido - Carroza

EMDEI: 5º Premio - Carruaje

Bachillerato Nº19 - Lozano: 26 Premio - Carruaje

Los Lapachos: 12º Premio - Carruaje

Colegio Remedios de Escalada: 8º Premio - Carruaje

Colegio Modelo Palpalá: 13º Premio - Carruaje

Secundario Nº43: 11º Premio - Carruaje

Polivalente de Artes: 3º Premio compartido - Carroza

Embed - Todo Jujuy on Instagram: " LOS COYAS SE LLEVAN EL 3° PREMIO EN CARROZA Con 547 puntos, los chicos del Centro Polivalente de Arte se llevan el 3° premio en carrozas, compartido con el Bachi N°6. Además de este gran trabajo, “Los Coyas” se llevan el 2° premio por hinchadas en el Finde estudiantil y el reconocimiento de la Municipalidad Felicidades chicos!!" View this post on Instagram A post shared by Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Colegio del Salvador: 4º Premio - Carroza

Escuela de Ed. Técnica Nº1: 1º Premio - Carroza Técnica

Embed - Todo Jujuy on Instagram: " EL 1° PREMIO EN CARROZAS TÉCNICAS ES PARA LA ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 1 Escuela de Educación Técnica N° 1 -Prof. Escolástico Zegada se llevó todos los aplausos en esta edición de la FNE. Con 717 puntos, LOS LOBOS se quedaron con el 1° premio en categoría de Carrozas Técnicas. Felicidades chicos!!" View this post on Instagram A post shared by Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Embed - Todo Jujuy on Instagram: "PURA EMOCIÓN La EET 1 de Capital sacó el Primer Premio en categoría Carroza Técnica y todo fue alegría!! Así pasaron los estudiantes y la familia lobo " View this post on Instagram A post shared by Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Colegio Mayor Jujuy: 22º Premio - Carruaje

Escuela de Minas: 6º Premio - Carroza Técnica

Complejo Educativo José Hernández: 9º Premio - Carroza

Nueva Siembra: 4º Premio - Carruaje

Asociación Todos Juntos: 28º Premio compartido - Carruaje

Escuela de Ed. Técnica Nº2 " Profesor Jesús Raúl Salazar": 10º Premio - Carroza Técnica

Colegio del Huerto: 1º Premio - Carroza

Embed - Todo Jujuy on Instagram: " EL HUERTO SE LLEVÓ EL 1° PREMIO Con 562 puntos, los carroceros del Colegio Nuestra Señora del Huerto no paran de festejar su merecido 1° premio. Una noche llena de emoción para los carroceros, las familias y las hinchadas que acompañaron en cada paso. ¡FELICIDADES CHICOS!" View this post on Instagram A post shared by Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Escuela de Comercio Nº1 "José Antonio Casas": 2º Premio - Carroza

Embed - Todo Jujuy on Instagram: " LOS LOROS SE LLEVARON EL 2° PUESTO Los chicos de la Escuela de Comercio N° 1 profesor José Antonio Casas se llevan el 2° premio en la categoría Carrozas con 557" View this post on Instagram A post shared by Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Embed - Todo Jujuy on Instagram: "LOS LOROS A PLENOOOOOO!!! El Comercial 1 se quedó con el Segundo Premio en categoría Carroza Dónde está la @promo25loross?" View this post on Instagram A post shared by Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

CHE - IL: 6º Premio - Carruaje

Escuela Provincial de Arte Nº1 Medardo Pantoja: 16º Premio compartido - Carruaje

Escuela de Ed. Técnica Nº1 de Maimará: 7º Premio compartido - Carroza técnica

Martín Pescador: 7º Premio - Carruaje

Secundario Nº50 de Tres Pozos: 1er Premio - Carruaje

Embed - Todo Jujuy on Instagram: "CELEBRA EL SANTUARIO DE TRES POZOS Felicidades a los chicos de Tres Pozos que se quedaron con el Primer Premio categoría Carruaje " View this post on Instagram A post shared by Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Escuela Municipal Marina Vilte: 3º Premio - Carruaje

Embed - Todo Jujuy on Instagram: " ¡ LA ESCUELA MUNICIPAL MARINA VILTE SE LLEVA EL 3°PREMIO! Los carroceros de la Marina Vilte brillaron con su carruaje. Con 537 puntos se llevan el 3° puesto al igual que en la FNE 2024. A su vez, se llevan un reconocimiento por parte del intendente Raúl Jorge “por revalorizar los aspectos culturales de otros países”." View this post on Instagram A post shared by Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Técnica Nº1 "General Savio" - Palpalá: 2º Premio - Carroza Técnica

Embed - Todo Jujuy on Instagram: " LA ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N°1 “GENERAL SAVIO” DE PALPALÁ SE LLEVA EL 2° PREMIO Los chicos obtuvieron 687 puntos en la categoría Carroza Técnica y con ello se llevan el 2° premio para Palpalá.. Una noche llena de emoción para los carroceros, las familias y las hinchadas que acompañaron en cada paso." View this post on Instagram A post shared by Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Santa Teresita: 2º Premio - Carruaje

Embed - Todo Jujuy on Instagram: " ¡ EL SANTA TERESITA SE LLEVA EL 2° PREMIO! Los “Titanes” obtuvieron 539 puntos en la categoría Carruaje y suman un “reconocimiento por revalorizar los aspectos culturales de otros países”. Los chicos brillaron en Ciudad Cultural y se quedaron con el 2° puesto en la categoría Carruajes y el reconocimiento Cultural de la Municipalidad . Una noche llena de emoción para los carroceros, las familias y las hinchadas que acompañaron en cada paso." View this post on Instagram A post shared by Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Técnica Nº1 El Carmen: 5º Premio - Carroza Técnica

Comercial Nº3 "José Manuel Estrada": 21º Premio compartido - Carruaje

Blaise Pascal: 17º Premio - Carruaje

Técnica Nº1 Humberto Luna de Perico: 7ºmo Premio compartido - Carroza Técnica

Colegio Nº3 - Éxodo Jujeño: 21º Premio compartido - Carruaje

Colegio Nº1 "Teodoro Sánchez de Bustamante": 11º Premio - Carroza

San Alberto Magno: 12º Premio - Carroza

Aristóbulo Vargas Belmonte: 3º Premio - Carroza Técnica

Bachillerato Nº6: 3º Premio compartido - Carroza

Secundario Nº33 - Reyes: 19 Premio - Carruaje

Esc. de Ed. Técnica Nº1 - Monterrico: 4º Premio - Carroza Técnica

Santa Bárbara: 15º Premio - Carruaje

Colegio Nº1 "Virgen de Punta Corral" - Volcán: 13º Premio - Carruaje

Agrotécnica El Brete - Palpalá: 14º Premio - Carroza

Embed - Todo Jujuy on Instagram: " ¡ LA ESCUELA TÉCNICA N°1 – ARISTÓBULO VARGAS BELMONTE SE LLEVA EL 3° PREMIO! Los chicos brillaron en Ciudad Cultural y se quedaron con el 3° puesto en la categoría Carrozas ." View this post on Instagram A post shared by Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Colegio Secundario Nº1: 10º Premio - Carruaje

Escuela Técnica Nº2 - Olaroz Chico: 9º Premio - Carroza técnica

Polimodal Nº 3: 16º Premio compartido - Carruaje

Técnica Nº1 - San Pedro: 8º Premio - Carroza técnica

Secundario Nº54: 24º Premio - Carruaje

Secundario Nº6: 31º Premio compartido - Carruaje

Bachillerato Nº2: 18º Premio - Carroza

Secundario Nº2: 18º Premio - Carruaje

Comercial Nº2 Malvinas Argentinas: 6º Premio - Carroza

Embed - Todo Jujuy on Instagram: " ¡EL BACHI N°6 SE LLEVA EL 3° PREMIO! Los chicos brillaron en Ciudad Cultural - Con 5478 puntos, el Bachillerato N°6 se quedó con el 3° puesto en la categoría Carrozas . Una noche llena de emoción para los carroceros, las familias y las hinchadas que acompañaron en cada paso. Deslizá para ver las fotos del festejo y la alegría de este gran logro." View this post on Instagram A post shared by Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Pablo Pizzurno: 25º Premio compartido - Carruaje

Nuevo Horizonte Nº 2 - Monterrico: 29º Premio - Carruaje. Además obtuvieron un reconocimiento de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy por la temática de la carroza vinculada con Francia.

Bachillerato Nº 3 - Monterrico: 16º Premio - Carroza

Jean Piaget: 34º Premio - Carruaje

Bachillerato Provincial Nº 21: 19º Premio - Carroza

Colegio Nuevo Horizonte Nº1: 5º Premio - Carroza

Polimodal Nº2 - Abra Pampa: 9º Premio - Carruaje

Colegio Privado Los Olivos - San Pedro: 31º Premio compartido - Carruaje

Secundario Nº 34: 23º Premio - Carruaje

Agrotécnica de Perico: 20º Premio - Carruaje

Secundario Nº39: Dr. César Scaro: 21º Premio compartido - Carruaje