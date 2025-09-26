sábado 27 de septiembre de 2025

26 de septiembre de 2025 - 20:59
Expectativa.

Martin Meyer: "Queremos que la gente pueda disfrutar un espectáculo de primer nivel en la FNE 2025"

El presidente del Ente Autárquico Permanente valoró el trabajo conjunto con el gobierno para el desarrollo de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Martin Meyer: Queremos que la gente pueda disfrutar un espectáculo de primer nivel en la FNE 2025

Martin Meyer: "Queremos que la gente pueda disfrutar un espectáculo de primer nivel en la FNE 2025"

En sus declaraciones, Meyer señaló que "la convocatoria es impresionante, es una fiesta para todos los jujeños y los turistas que también se van acercando. Una verdadera fiesta para que disfruten todos".

Estadio 23 de Agosto con la Elección Representante Nacional
Estadio 23 de Agosto con la Elección Representante Nacional

Estadio 23 de Agosto con la Elección Representante Nacional

El funcionario resaltó la colaboración entre diferentes organismos estatales al afirmar que "para esta fiesta hay un montón de gente que trabaja desde el gobierno y junto al ENTE. Año a año nos vamos profesionalizando brindando comodidad, seguridad, y que la gente pueda disfrutar un espectáculo de primer nivel". Meyer calificó a la fiesta como “una de las más importantes que tiene el país y es jujeña”, por lo que remarcó la necesidad de “cuidarla y valorarla, esto hace que la gente quiera venir más”.

En cuanto a la calidad del espectáculo, Meyer explicó que "una de las metas es crecer junto a la fiesta años año y esto también lo permite la convocatoria de artistas de primer nivel. No es fácil traer artistas de este nivel, la gente no sabe lo que se hace para convocarlos, sin embargo se logra convocar a los mejores". De esta manera, destacó que el nivel artístico que ofrece la fiesta es resultado del trabajo y compromiso detrás de escena.

El presidente del Ente Autárquico Permanente valoró el trabajo conjunto con el gobierno para el desarrollo de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy.

El presidente del Ente Autárquico Permanente valoró el trabajo conjunto con el gobierno para el desarrollo de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy.

FNE 2025: un desfile histórico en Ciudad Cultural

El presidente del EAP comentó sobre el desarrollo del desfile realizado en la Ciudad Cultural, calificándolo como “increíble”. Según Meyer, “nunca habíamos tenido tanta gente en el desfile y sobre todo con mucha tranquilidad, muchas familias y seguridad”. Aclaró que, aunque la fiesta está orientada a los estudiantes, “la fiesta es para toda la familia, para los más chiquitos y para los más grandes que en algún momento también pasaron por esto”. Meyer expresó que “tener un evento de magnitud y que no suceda nada con que reprocharnos es un gran orgullo para todos los jujeños”.

Primer desfile de carrozas
Primer desfile de carrozas

Primer desfile de carrozas

De esta manera, el funcionario enfatizó el éxito en la organización del evento, desde la participación masiva hasta el clima de tranquilidad y seguridad que se mantuvo durante toda la celebración. Meyer destacó que esto refleja la profesionalización y el compromiso de las autoridades para mantener la Fiesta Nacional de los Estudiantes como un evento cultural y turístico de referencia a nivel nacional.

Embed - MARTIN MEYER - Presidente del Ente

