FNE 2025: "Estamos contentos con la cantidad de gente que asiste a los desfiles", dijo Martín Meyer

Comenzó el segundo desfile de carrozas en Ciudad Cultural en esta nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, y Martín Meyer, presidente del Ente Autárquico Permanente habló con Canal 4 sobre como continúa la agenda.

COLEGIO MAYOR JUJUY

“Estamos contentos en este segundo desfile, ayer quedamos felices con la hora en la que terminó y como fue la organización de absolutamente todo, nosotros en el Ente, con la comisión y el resto de colegios que participan de la FNE, estamos siempre acompañándonos, y si bien este es el punto cúlmine que tienen los chicos para demostrar todo lo que hicieron en el año, también hay que entender que se están divirtiendo y que es también parte de su fiesta”, expresó Meyer.

Además, Agregó: “Mañana sábado el desfile doble, empieza más temprano, esto se resolvió juntamente con los profesores, porque lo que pasa es que al ser tantas carrozas iban a terminar muy tarde, y el problema es que aquellos chicos que desfilan al último prácticamente quedan muy escasos público, entonces era preferible resignar un poco de luz del día y que puedan pasar. Igualmente hay dos desfiles dobles entonces los chicos desfilan primero después van a desfilar último entonces va a ser bastante equitativo”.

MARTÍN MEYER, PRESIDENTE ENTE AUTÁRQUICO PERMANENTE En cuanto al nuevo sistema implementado en las carrozas, explicó: “Con respecto a las carrozas autónomas, los chicos tomaron la decisión de manera positiva, como todo cambio siempre genera una resistencia, pero después de explicar bien como iba a ser el sistema, creemos que los chicos están más contentos que antes”. Elección Provincial con entrada libre y gratuita Con respecto a lo que sucederá el lunes 22, comentó: “La Elección Provincial va a ser el lunes 22 acá en Ciudad Cultural es abierta y gratuita como ya lo venimos haciendo hace varios años tenemos la suerte de tener todas las representantes del interior de nuestra provincia, y también la presencia de un grupo musical que estuvo m pensado en lo que tiene que ver con la familia”. Agenda completa de la FNE 2025 Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural. Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural. Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural. Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural. Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural. Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas. Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural. Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas. Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural. Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica. Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural. Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural. Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.



Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.