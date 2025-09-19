viernes 19 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de septiembre de 2025 - 22:32
Desfile.

FNE 2025: "Estamos contentos con la cantidad de gente que asiste a los desfiles", dijo Martín Meyer

En diálogo con el presidente del Ente Autárquico Permanente, habló sobre los resultados del primer desfile, las expectativas para esta edición y los detalles de la elección Provincial.

Por  Analía Farfán
Martin Meyer

Comenzó el segundo desfile de carrozas en Ciudad Cultural en esta nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, y Martín Meyer, presidente del Ente Autárquico Permanente habló con Canal 4 sobre como continúa la agenda.

Lee además
COLEGIO MODELO PALPALÁ.
Ciudad Cultural.

FNE 2025: el orden de pasada del desfile de carrozas de este viernes 19 de septiembre
Técnica de Maimará.
Ciudad Cultural.

FNE 2025: Canal 4 transmite en vivo el desfile de carrozas del Grupo B

COLEGIO MAYOR JUJUY

“Estamos contentos en este segundo desfile, ayer quedamos felices con la hora en la que terminó y como fue la organización de absolutamente todo, nosotros en el Ente, con la comisión y el resto de colegios que participan de la FNE, estamos siempre acompañándonos, y si bien este es el punto cúlmine que tienen los chicos para demostrar todo lo que hicieron en el año, también hay que entender que se están divirtiendo y que es también parte de su fiesta”, expresó Meyer.

Además, Agregó: “Mañana sábado el desfile doble, empieza más temprano, esto se resolvió juntamente con los profesores, porque lo que pasa es que al ser tantas carrozas iban a terminar muy tarde, y el problema es que aquellos chicos que desfilan al último prácticamente quedan muy escasos público, entonces era preferible resignar un poco de luz del día y que puedan pasar. Igualmente hay dos desfiles dobles entonces los chicos desfilan primero después van a desfilar último entonces va a ser bastante equitativo”.

MARTÍN MEYER, PRESIDENTE ENTE AUTÁRQUICO PERMANENTE

En cuanto al nuevo sistema implementado en las carrozas, explicó: “Con respecto a las carrozas autónomas, los chicos tomaron la decisión de manera positiva, como todo cambio siempre genera una resistencia, pero después de explicar bien como iba a ser el sistema, creemos que los chicos están más contentos que antes”.

Elección Provincial con entrada libre y gratuita

Con respecto a lo que sucederá el lunes 22, comentó: “La Elección Provincial va a ser el lunes 22 acá en Ciudad Cultural es abierta y gratuita como ya lo venimos haciendo hace varios años tenemos la suerte de tener todas las representantes del interior de nuestra provincia, y también la presencia de un grupo musical que estuvo m pensado en lo que tiene que ver con la familia”.

Agenda completa de la FNE 2025

    • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
    • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
    • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
    • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
    • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
    • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
    • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
    • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
    • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
    • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
    • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
    • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
    • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
    • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
    • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
    • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: el orden de pasada del desfile de carrozas de este viernes 19 de septiembre

FNE 2025: Canal 4 transmite en vivo el desfile de carrozas del Grupo B

FNE 2025: la carroza del Colegio del Huerto y un mensaje muy especial

FNE 2025: Luz, Tato y Martina juntos conduciendo en Canal 4

El Secundario 50 de Tres Pozos vuelve a la FNE 2025

Lo que se lee ahora
COLEGIO MODELO PALPALÁ. video
Ciudad Cultural.

FNE 2025: el orden de pasada del desfile de carrozas de este viernes 19 de septiembre

Por  Federico Franco

Las más leídas

Conducción especial. video
FNE.

Hoy Canal 4 transmite el desfile con la conducción de Luz Tito, Martina Pereyra y Tato Algorta

COLEGIO MODELO PALPALÁ. video
Ciudad Cultural.

FNE 2025: el orden de pasada del desfile de carrozas de este viernes 19 de septiembre

MartinaPereyra y Tato Algorta ya están en Jujuy video
FNE 2025.

Martina Pereyra y Tato Algorta ya están en Jujuy: "El cariño de la gente es increíble"

Carruaje del Polimodal 2 en la FNE 2025.
¡Felicidades!

FNE 2025: Viajaron más de 200 km y deslumbraron con un carruaje inspirado en la Puna

El actor sorprendió a sus seguidores con un texto y una serie de fotografías que emocionaron a quienes conocen su historia.
Redes sociales.

El emotivo mensaje de Nico Vázquez en redes: "No hay un día en el que no te extrañe"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel