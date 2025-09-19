viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 19:24
FNE 2025

FNE 2025: la carroza del Colegio del Huerto y un mensaje muy especial

La carroza del Colegio del Huerto desfila esta noche en el marco de la segunda noche de la FNE 2025.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Colegio del Huerto se presenta esta noche con su carroza en el marco de la FNE 2025. Y para el debut para el gran público con su creación, además de un trabajo artesanal muy especial, la carroza dejará para todos un mensaje muy singular.

“Tiene mucho significado”, contó Nahuel Sandoval, uno de los carroceros. “Hicimos el viaje con el auto y el mapa detrás, que representa la gente escapando del mundo malo, con un arco iris que significa el sol después de la lluvia”, detalló.

Los chicos llegaron a Ciudad Cultural con un trabajo que llamó la atención por la cantidad de detalles. “Utilizamos materiales de todo tipo. Reciclamos tapitas, que es lo principal. Hay 17 mil tapitas, pero también rollos de cartón, hierro, filigranas, lentejuelas y las flores típicas, entre otras cosas”.

“El laburo fue bastante difícil”, subrayó Nahuel, pero marcó que “es una experiencia realmente inolvidable. Nadie debe morir sin antes hacerlo. Es único hacer una carroza. Espero verla lucirse y a mis compañeros desfilar”, y destacó que “estoy enamorado de mi carroza y orgulloso”.

FNE 2025: el orden de pasada del Grupo B

  • Esc. de Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano – Maimará

  • Complejo Educativo José Hernández

  • Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"

  • Colegio Privado Nueva Siembra

  • Colegio Nuestra Sra. del Huerto

  • Colegio Modelo Palpalá

  • Colegio Remedios de Escalada

  • Esc. Técnica Pcial. N° 1 – A. Vargas Belmonte

  • Colegio Secundario N° 43

  • Colegio Los Lapachos

  • Esc. de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas

  • Colegio Parroquial – El Carmen

  • Esc. de Comercio N° 1 José Manuel Estrada

  • EMDEI

  • Colegio Mayor Jujuy

  • Esc. de Minas – Dr. Horacio Carrillo

  • Colegio N° 2 Armada Argentina

  • Colegio Antonio María Gianelli

  • Esc. de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano – Palpalá

  • Bachillerato Provincial N° 19 – Yala

  • Colegio Secundario N° 32 René Favaloro

  • Colegio Secundario N° 35 – Los Alisos

  • Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Arédez

  • Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Pbro. Escolástico Zegada

  • Colegio IPSEL

  • Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca

  • Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti

  • Colegio Cañónigo Gorriti

  • Esc. Pcial. de Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra

  • Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle

  • Bachillerato N° 16 Paso de Jama – Capital

  • Esc. de Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna – Perico

  • Bachillerato Pcial. N° 24 – Lozano

  • Asociación Todos Juntos

  • Centro Polivalente de Arte N° 2 – San Pedro

  • Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" – El Aguilar

  • Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos

  • Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" – San Pedro

  • Esc. Técnica Pcial. N° 2 – Olaroz

  • Nueva Generación

