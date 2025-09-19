FNE 2025: la carroza del Colegio del Huerto y un mensaje muy especial

Carroza del Colegio del Huerto en la FNe 2025

El Colegio del Huerto se presenta esta noche con su carroza en el marco de la FNE 2025. Y para el debut para el gran público con su creación, además de un trabajo artesanal muy especial, la carroza dejará para todos un mensaje muy singular.

“Tiene mucho significado”, contó Nahuel Sandoval, uno de los carroceros. “Hicimos el viaje con el auto y el mapa detrás, que representa la gente escapando del mundo malo, con un arco iris que significa el sol después de la lluvia”, detalló.

Los chicos llegaron a Ciudad Cultural con un trabajo que llamó la atención por la cantidad de detalles. “Utilizamos materiales de todo tipo. Reciclamos tapitas, que es lo principal. Hay 17 mil tapitas, pero también rollos de cartón, hierro, filigranas, lentejuelas y las flores típicas, entre otras cosas”.

“El laburo fue bastante difícil”, subrayó Nahuel, pero marcó que “es una experiencia realmente inolvidable. Nadie debe morir sin antes hacerlo. Es único hacer una carroza. Espero verla lucirse y a mis compañeros desfilar”, y destacó que “estoy enamorado de mi carroza y orgulloso”. Carroza del Colegio del Huerto en la FNE 2025 Carroza del Colegio del Huerto en la FNE 2025 FNE 2025: el orden de pasada del Grupo B Esc. de Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano – Maimará

Complejo Educativo José Hernández

Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"

Colegio Privado Nueva Siembra

Colegio Nuestra Sra. del Huerto

Colegio Modelo Palpalá

Colegio Remedios de Escalada

Esc. Técnica Pcial. N° 1 – A. Vargas Belmonte

Colegio Secundario N° 43

Colegio Los Lapachos

Esc. de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas

Colegio Parroquial – El Carmen

Esc. de Comercio N° 1 José Manuel Estrada

EMDEI

Colegio Mayor Jujuy

Esc. de Minas – Dr. Horacio Carrillo

Colegio N° 2 Armada Argentina

Colegio Antonio María Gianelli

Esc. de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano – Palpalá

Bachillerato Provincial N° 19 – Yala

Colegio Secundario N° 32 René Favaloro

Colegio Secundario N° 35 – Los Alisos

Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Arédez

Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Pbro. Escolástico Zegada

Colegio IPSEL

Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca

Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti

Colegio Cañónigo Gorriti

Esc. Pcial. de Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra

Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle

Bachillerato N° 16 Paso de Jama – Capital

Esc. de Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna – Perico

Bachillerato Pcial. N° 24 – Lozano

Asociación Todos Juntos

Centro Polivalente de Arte N° 2 – San Pedro

Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" – El Aguilar

Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos

Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" – San Pedro

Esc. Técnica Pcial. N° 2 – Olaroz

Nueva Generación

