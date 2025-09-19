viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 11:49
¡Felicidades!

FNE 2025: Viajaron más de 200 km y deslumbraron con un carruaje inspirado en la Puna

El Polimodal 2 de Abra Pampa volvió a la Fiesta Nacional de los Estudiantes después de seis años y sorprendió con una obra que reflejó la identidad cultural.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Carruaje del Polimodal 2 en la FNE 2025.

Carruaje del Polimodal 2 en la FNE 2025.

El carruaje debutó en la Ciudad Cultural el jueves 18 de septiembre, desfilando en el Grupo A. La propuesta artística fue recibida con miles de aplausos de un público que celebró tanto el talento de los jóvenes como la fuerza simbólica de la obra.

La carroza estuvo realizada con materiales nobles y propios de la región: vidrios, hojas, cartones, lana de llama y de oveja, lo que le otorgó una impronta auténtica y cargada de identidad cultural.

La puna como protagonista

El diseño representó a los animales y elementos típicos de la Puna jujeña, logrando transmitir en cada detalle la belleza y riqueza de ese paisaje. La combinación de texturas y colores dio vida a un carruaje que no solo fue una muestra de arte, sino también de pertenencia y orgullo regional.

“Fue una tarea de arte muy impresionante”, destacaron los presentes, que no dejaron de aplaudir durante toda la pasada del colegio.

El Polimodal 2 de Abra Pampa se llevó todos los elogios en su regreso a la máxima celebración estudiantil. Con creatividad, esfuerzo y un fuerte sentido de identidad, los jóvenes carroceros volvieron a escribir una página memorable en la historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Carruaje del Polimodal 2 en la FNE 2025
Agenda completa de la FNE 2025

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.
Carruaje del Polimodal 2 en la FNE 2025
Carruaje del Polimodal 2 en la FNE 2025
