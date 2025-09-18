Luz Tito: "Entrar a Gran Hermano fue una experiencia que me cambió la vida"

Luz Tito, exparticipante de Gran Hermano se suma hoy y mañana a la transmisión exclusiva de Canal 4 para la transmisión de la FNE 2055, relató cómo vivió su paso por la casa más famosa del país y sorprendió con detalles poco conocidos del programa.

“Yo no lo podía creer, los parlantes son tu Dios, te dicen qué podés decir y qué no. A mí me retaban mucho, todo el tiempo”, aseguró.

Embed - Luz Tito: "Estar en Gran Hermano fue una experiencia espectacular" El confesionario y la mística del ojo Uno de los espacios que más la impactó fue el confesionario. “Es una locura. Mi hermana es fan de Gran Hermano y siempre me hablaba del sillón y del ojo atrás. Estar ahí fue muy fuerte”, contó.

El proceso previo y el secreto Luz destacó que lo más exigente no fue la convivencia, sino lo que ocurrió antes de entrar: “Me impactó más lo que era antes de ingresar: los castings, el no decir nada. Son muchas instancias y no poder compartirlo con tus seres queridos fue la sensación más fuerte en mi paso por el reality”.

El rol de la familia La exjugadora señaló que su mamá y su hermana Estefanía fueron sus principales confidentes. “Mi mamá no quería que vaya, en cambio mi hermana sí”, reveló. Pese a las dudas familiares, Luz afirmó que cumplió un deseo personal: “No tengo nada malo que decir del reality. Mi familia pensaba que iba a ser malo para mí, pero yo estaba convencida de que lo quería hacer”. Tres días sin celular antes de entrar Finalmente, compartió una de las reglas que más la marcaron: “Tres días antes de entrar a la casa ya te piden que dejes el celular”.

