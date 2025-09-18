jueves 18 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de septiembre de 2025 - 09:35
Jujuy.

El carruaje de la FNE 2025 que homenajea a los niños fallecidos

Arranca la FNE 2025 y el colegio IPSEL decidió homenajear a niños fallecidos en su carruaje, inspirados en el caso de Kim Gómez que ocurrió en La Plata.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Carruaje del IPSEL en la FNE 2025
Lee además
¿como estara el tiempo durante la fne 2025?
Jujuy.

¿Cómo estará el tiempo durante la FNE 2025?
Camilo, el bailarín de la peatonal de Jujuy.
Solidaridad.

El emotivo gesto de Camilo para los carroceros en la FNE 2025: qué hizo

La propuesta llamó la atención por su sensibilidad y por abordar un tema tan difícil desde la mirada de los jóvenes. El carruaje fue concebido como una placita, un espacio de juegos y ternura que busca recordar a los pequeños que partieron demasiado pronto. “Queríamos hacer algo que tenga un mensaje y se nos ocurrió homenajear a los bebés fallecidos”, explicó Candela Solís, estudiante del IPSEL.

Más allá del colorido y la alegría que caracterizan a la FNE, este carruaje propuso detenerse a pensar y a sentir. El homenaje del IPSEL fue recibido con respeto y admiración por el público, que valoró el gesto de los jóvenes de transformar el dolor en un mensaje de esperanza y memoria.

“Es una placita, un parque para todos los bebés fallecidos. Está inspirada en Kim Gómez”, agregó Solís.

IPSEL KIM GOMEZ (1)

La inspiración en un caso que conmovió al país

La idea nació inspirada en la historia de Kim Gómez, la niña de 7 años que perdió la vida en La Plata luego de que delincuentes robaran el auto de su mamá con ella adentro. El hecho, que tuvo repercusión nacional, dejó en evidencia la vulnerabilidad de la niñez frente a la violencia social.

Agenda completa de la FNE 2025

    • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
    • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
    • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
    • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
    • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
    • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
    • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
    • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
    • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
    • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
    • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
    • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
    • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
    • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
    • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
    • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Cómo estará el tiempo durante la FNE 2025?

El emotivo gesto de Camilo para los carroceros en la FNE 2025: qué hizo

FNE 2025: cómo serán los cambios en el tránsito por los desfiles

FNE 2025: con el Grupo A, comienzan este jueves los desfiles de carrozas

Cambios en las carrozas técnicas de la FNE 2025: sin grupos electrógenos y con mayor seguridad

Lo que se lee ahora
Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Matías Jurado. video
Caso.

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, declaró y rompió el silencio

Camilo, el bailarín de la peatonal de Jujuy. video
Solidaridad.

El emotivo gesto de Camilo para los carroceros en la FNE 2025: qué hizo

Robó un autoen Chijra y atacó a policías con un cuchillo
In fraganti.

Robó un auto en Chijra y atacó a policías con un cuchillo

Bienvenida Primavera.
Ciudad Cultural.

El desfile Bienvenida Primavera se vivió a pleno con una masiva concurrencia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel