El carruaje de la FNE 2025 que homenajea a los niños fallecidos

El colegio IPSEL sorprenderá en la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) con una propuesta que trascendió lo decorativo y se convirtió en un mensaje profundo de memoria y sensibilidad. Inspirados en la historia de Kim Gómez, la niña platense de 7 años asesinada durante un violento robo, los jóvenes crearon una placita simbólica dedicada a todos los bebés fallecidos.

La propuesta llamó la atención por su sensibilidad y por abordar un tema tan difícil desde la mirada de los jóvenes. El carruaje fue concebido como una placita, un espacio de juegos y ternura que busca recordar a los pequeños que partieron demasiado pronto. “Queríamos hacer algo que tenga un mensaje y se nos ocurrió homenajear a los bebés fallecidos”, explicó Candela Solís, estudiante del IPSEL.

Los chicos del Instituto Privado Secundario Latinoamericano desfilarán el viernes 19 de septiembre en el orden 25 del grupo B.

Más allá del colorido y la alegría que caracterizan a la FNE, este carruaje propuso detenerse a pensar y a sentir. El homenaje del IPSEL fue recibido con respeto y admiración por el público, que valoró el gesto de los jóvenes de transformar el dolor en un mensaje de esperanza y memoria.

“Es una placita, un parque para todos los bebés fallecidos. Está inspirada en Kim Gómez”, agregó Solís. IPSEL KIM GOMEZ (1) La inspiración en un caso que conmovió al país La idea nació inspirada en la historia de Kim Gómez, la niña de 7 años que perdió la vida en La Plata luego de que delincuentes robaran el auto de su mamá con ella adentro. El hecho, que tuvo repercusión nacional, dejó en evidencia la vulnerabilidad de la niñez frente a la violencia social. Agenda completa de la FNE 2025 Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural. Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural. Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural. Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural. Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural. Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas. Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural. Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas. Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural. Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica. Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural. Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural. Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.



Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.