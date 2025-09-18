FNE 2025: con el Grupo A, comienzan este jueves los desfiles de carrozas

Este jueves 18 de septiembre desde las 20 horas en Ciudad Cultural, arrancan los desfiles de carrozas de la FNE 2025. Esta noche será el turno del Grupo A, dentro de un programa general que incluye 80 carrozas divididas en 22 tradicionales, 11 técnicas y 47 carruajes.
Los desfiles comienzan esta noche y se extenderán hasta el jueves 25, con jornadas simples y dobles, mientras que el sábado 27 será la entrega de premios. Los grupos y el ordenamiento son definidos dependiendo de los premios obtenidos durante la FNE 2024.
FNE 2024: la Carroza de Casira emocionó a todos en la Ciudad Cultural
Se vienen los desfile de carrozas en la FNE 2025 (Archivo)
Cortes de tránsito
A partir de las 18 horas se dispondrán cortes en los siguientes puntos:
- Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes
- Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
- Av. de los Estudiantes y Prolong. Zorrilla de San Martín
- Curupaití y Av. Bolivia
- Curupaití y Zorrilla de San Martín
- Curupaití y derivador de ingreso a Zona Sur de Av. de los Estudiantes
- Curupaití y Prolong. Juntos en Jujuy
- Curupaití y Félix de Olazábal
- Colectora Ruta 9 y Washington (ingreso clandestino)
- Rotonda de Av. de los Estudiantes ingreso a Ciudad Cultural
- Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
- Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
- Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
- Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
- Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
- Av. de las Carrozas ingreso Zona Sur
- Av. de los Estudiantes ingreso a Airampo (B° 23 de Agosto)
- Suipacha y Coronel Arias
- Ituzaingó y Dr. Vidal
Restricción de estacionamiento
Suipacha, entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá, tendrá prohibido el estacionamiento desde las 18 horas.
Comienzan los desfiles de carrozas (archivo).
Desvío del transporte urbano
Las unidades del transporte urbano modificarán su recorrido por las siguientes arterias:
Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, Acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia, Av. Córdoba y luego retomarán el recorrido habitual.
Colectivos a Ciudad Cultural por la FNE 2023
Colectivos a Ciudad Cultural por la FNE 2025 (Archivo)
Paradas
- Taxis de radiollamada: Espejo y Curupaití (ANSES).
- Colectivos urbanos: sobre Av. de las Carrozas, en toda su extensión.
El ingreso de los vecinos de Alto Padilla será únicamente bajo acreditación de domicilio (DNI o boleta de servicio), por Félix de Olazábal y por Zorrilla de San Martín.
Estacionamiento en Av. Bolivia
Permitido a 45°, desde Airampo hasta Caídos por la Patria.
Finalmente, desde la Municipalidad se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de la Dirección de Tránsito, apostado en cada punto de control.
Agenda completa de la FNE 2025
- Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
- Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
- Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
- Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
- Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
- Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
- Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
- Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
- Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.