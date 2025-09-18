FNE 2025: con el Grupo A, comienzan este jueves los desfiles de carrozas

Se vienen los desfile de carrozas en la FNE 2025 (Archivo)

Este jueves 18 de septiembre desde las 20 horas en Ciudad Cultural , arrancan los desfiles de carrozas de la FNE 2025 . Esta noche será el turno del Grupo A , dentro de un programa general que incluye 80 carrozas divididas en 22 tradicionales, 11 técnicas y 47 carruajes.

Los desfiles comienzan esta noche y se extenderán hasta el jueves 25 , con jornadas simples y dobles, mientras que el sábado 27 será la entrega de premios . Los grupos y el ordenamiento son definidos dependiendo de los premios obtenidos durante la FNE 2024.

FNE 2024: la Carroza de Casira emocionó a todos en la Ciudad Cultural

Cortes de tránsito

A partir de las 18 horas se dispondrán cortes en los siguientes puntos:

Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes

Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas

Av. de los Estudiantes y Prolong. Zorrilla de San Martín

Curupaití y Av. Bolivia

Curupaití y Zorrilla de San Martín

Curupaití y derivador de ingreso a Zona Sur de Av. de los Estudiantes

Curupaití y Prolong. Juntos en Jujuy

Curupaití y Félix de Olazábal

Colectora Ruta 9 y Washington (ingreso clandestino)

Rotonda de Av. de los Estudiantes ingreso a Ciudad Cultural

Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá

Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas

Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy

Av. de las Carrozas y Dr. Vidal

Av. de las Carrozas y Pedro del Portal

Av. de las Carrozas ingreso Zona Sur

Av. de los Estudiantes ingreso a Airampo (B° 23 de Agosto)

Suipacha y Coronel Arias

Ituzaingó y Dr. Vidal

Restricción de estacionamiento

Suipacha, entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá, tendrá prohibido el estacionamiento desde las 18 horas.

Comienzan los desfiles de carrozas (archivo).

Desvío del transporte urbano

Las unidades del transporte urbano modificarán su recorrido por las siguientes arterias:

Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, Acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia, Av. Córdoba y luego retomarán el recorrido habitual.

Colectivos a Ciudad Cultural por la FNE 2025 (Archivo)

Paradas

Taxis de radiollamada: Espejo y Curupaití (ANSES).

Colectivos urbanos: sobre Av. de las Carrozas, en toda su extensión.

El ingreso de los vecinos de Alto Padilla será únicamente bajo acreditación de domicilio (DNI o boleta de servicio), por Félix de Olazábal y por Zorrilla de San Martín.

Estacionamiento en Av. Bolivia

Permitido a 45°, desde Airampo hasta Caídos por la Patria.

Finalmente, desde la Municipalidad se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de la Dirección de Tránsito, apostado en cada punto de control.

