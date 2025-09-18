jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 07:04
Ciudad Cultural.

FNE 2025: con el Grupo A, comienzan este jueves los desfiles de carrozas

Este jueves 18 de septiembre desde las 20 horas, arrancan los desfiles de carrozas con el Grupo A en la FNE 2025.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Se vienen los desfile de carrozas en la FNE 2025 (Archivo)

Se vienen los desfile de carrozas en la FNE 2025 (Archivo)

Este jueves 18 de septiembre desde las 20 horas en Ciudad Cultural, arrancan los desfiles de carrozas de la FNE 2025. Esta noche será el turno del Grupo A, dentro de un programa general que incluye 80 carrozas divididas en 22 tradicionales, 11 técnicas y 47 carruajes.

Quiénes desfilarán esta noche en el Grupo A

  1. Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" de Palpalá - Carroza técnica
  2. Centro Polivalente de Arte "Profesor Luis Martínez" - Carroza
  3. Colegio Cristiano Evangélico Che Il - Carruaje
  4. Colegio Martín Pescador - Carruaje
  5. Colegio del Salvador - Carroza
  6. Escuela Provincial de Artes N° 1 "Medardo Pantoja" - Carruaje
  7. Colegio Santa Teresita - Carruaje
  8. Escuela de Educación Técnica N° 1 de Monterrico - Carroza técnica
  9. Colegio Blaise Pascal - Carruaje
  10. Escuela Provincial de Comercio N° 3 "José Manuel Estrada" - Carruaje
  11. Colegio Nacional N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - Carroza
  12. Colegio Nacional N° 2 "Éxodo Jujeño" - Carruaje
  13. Colegio FASTA San Alberto Magno - Carroza
  14. Colegio Secundario N° 33 de Villa Jardín de Reyes - Carruaje
  15. Colegio Santa Bárbara - Carruaje
  16. Escuela de Educación Técnica N° 1 "Luis Michaud" de El Carmen - Carroza técnica
  17. Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" de Volcán - Carruaje
  18. Colegio Secundario N° 54 - Carruaje
  19. Bachillerato Provincial N° 6 - Carroza
  20. Colegio Secundario N° 1 "Crucero ARA General Belgrano" - Carruaje
  21. Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 de El Brete, Palpalá - Carroza
  22. Colegio Secundario N° 6 de Alto Comedero - Carruaje
  23. Colegio Polimodal N° 3 - Carruaje
  24. Escuela de Educación Técnica N° 2 "Prof. Jesús Raúl Salazar" - Carroza técnica
  25. Colegio Secundario N° 2 "Francisca T. de Rocha Solórzano" - Carruaje
  26. Colegio Pablo Pizzurno - Carruaje
  27. Bachillerato Provincial N° 2 "Gobernador Jorge Villafañe" - Carroza
  28. Colegio Nuevo Horizonte N° 2 de Monterrico - Carruaje
  29. Escuela de Comercio N° 2 "Malvinas Argentinas" - Carroza
  30. Colegio Privado Jean Piaget - Carruaje
  31. Colegio Polimodal N° 2 de Abra Pampa - Carruaje
  32. Escuela de Educación Técnica N° 2 "Coronel Álvarez Prado" de San Pedro - Carroza técnica
  33. Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - Carroza
  34. Colegio Privado Los Olivos de San Pedro - Carruaje (1° vez que participa)
  35. Bachillerato Provincial N° 3 de Monterrico - Carroza
  36. Colegio Secundario N° 54 - Carruaje
  37. Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 "Ricardo Hueda" de Perico - Carruaje
  38. Bachillerato Provincial N° 21 - Carroza
  39. Secundario N° 39 "Dr. César A. Scaro" - Carruaje (1° vez que participa)
  40. ARENI

Se vienen los desfile de carrozas en la FNE 2025 (Archivo)

Se vienen los desfile de carrozas en la FNE 2025 (Archivo)

Cortes de tránsito

A partir de las 18 horas se dispondrán cortes en los siguientes puntos:

  • Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes
  • Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
  • Av. de los Estudiantes y Prolong. Zorrilla de San Martín
  • Curupaití y Av. Bolivia
  • Curupaití y Zorrilla de San Martín
  • Curupaití y derivador de ingreso a Zona Sur de Av. de los Estudiantes
  • Curupaití y Prolong. Juntos en Jujuy
  • Curupaití y Félix de Olazábal
  • Colectora Ruta 9 y Washington (ingreso clandestino)
  • Rotonda de Av. de los Estudiantes ingreso a Ciudad Cultural
  • Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
  • Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
  • Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
  • Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
  • Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
  • Av. de las Carrozas ingreso Zona Sur
  • Av. de los Estudiantes ingreso a Airampo (B° 23 de Agosto)
  • Suipacha y Coronel Arias
  • Ituzaingó y Dr. Vidal

Restricción de estacionamiento

Suipacha, entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá, tendrá prohibido el estacionamiento desde las 18 horas.

Comienzan los desfiles de carrozas (archivo).

Desvío del transporte urbano

Las unidades del transporte urbano modificarán su recorrido por las siguientes arterias:

Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, Acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia, Av. Córdoba y luego retomarán el recorrido habitual.

Colectivos a Ciudad Cultural por la FNE 2023
Colectivos a Ciudad Cultural por la FNE 2025 (Archivo)

Colectivos a Ciudad Cultural por la FNE 2025 (Archivo)

Paradas

  • Taxis de radiollamada: Espejo y Curupaití (ANSES).
  • Colectivos urbanos: sobre Av. de las Carrozas, en toda su extensión.

El ingreso de los vecinos de Alto Padilla será únicamente bajo acreditación de domicilio (DNI o boleta de servicio), por Félix de Olazábal y por Zorrilla de San Martín.

Estacionamiento en Av. Bolivia

Permitido a 45°, desde Airampo hasta Caídos por la Patria.

Finalmente, desde la Municipalidad se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de la Dirección de Tránsito, apostado en cada punto de control.

Agenda completa de la FNE 2025

  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

