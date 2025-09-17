miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 11:52
Cuenta regresiva.

Tato Algorta sobre su partición en la FNE 2025 con Canal 4: "Estoy re contento"

El ganador de Gran Hermano, Tato Algorta, estará junto con Canal 4 en la FNE 2025. El campeón se mostró feliz por su viaje a Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
tato gran hermano
Estoy re contento de ir a conocer Jujuy, dijo el ganador de Gran Hermano. Estoy re contento de ir a conocer Jujuy, dijo el ganador de Gran Hermano.

Tato Algorta sobre la FNE 2025 por Canal 4

En su programa de streaming, Tato contó detalles sobre su viaje a Jujuy, donde participará los días 19 y 20 de septiembre de la FNE 2025 junto a Canal 4. En ese marco, el ganador de Gran Hermano expresó su alegría por poder acompañar a Luz Tito, quien también formará parte del equipo.

"Con Martu vamos a estar en San Salvador, Purmamarca, Las Salinas. No conozco nada así que estoy re feliz", arrancó indicando sobre su estadía en nuestra provincia. Luego, Tato agregó que dentro de la casa de Gran Hermano, "Luz habló de lo lindo que es Jujuy".

Tato sobre la FNE 2025

"Estoy re contento de ir, mucha gente de Jujuy nos bancó", finalizó. Cabe destacar que Luz se sumará al equipo de Canal 4 desde el jueves 18 de septiembre hasta el sábado 20.

Por otra parte, Nico Voutrinas, reconocido influencer con más de tres millones de seguidores, estará al frente de la transmisión los días 23, 25 y 27 de septiembre.

Luz Tito

Agenda completa de la FNE 2025

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural (CON LUZ TITO EN CANAL 4 DE JUJUY)
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural (CON LUZ TITO, MARTINA PEREYRA Y TATO ALGORTA EN CANAL 4 DE JUJUY)
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural (CON LUZ TITO, MARTINA PEREYRA Y TATO ALGORTA EN CANAL 4 DE JUJUY)
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural (CON NICO VOUTRINAS EN CANAL 4 DE JUJUY)
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural (CON NICO VOUTRINAS EN CANAL 4 DE JUJUY)
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural (CON NICO VOUTRINAS EN CANAL 4 DE JUJUY)

