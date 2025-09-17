Tato Algorta sobre su partición en la FNE 2025 con Canal 4: "Estoy re contento"

Este jueves 18 de septiembre inicia la 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes , y Canal 4 contará con la participación de tres participantes de Gran Hermano: Luz Tito, Martina Pereyra y Tato Algorta. Este último anticipó su viaje a Jujuy y se mostró muy feliz por poder conocer la provincia.

En su programa de streaming, Tato contó detalles sobre su viaje a Jujuy, donde participará los días 19 y 20 de septiembre de la FNE 2025 junto a Canal 4. En ese marco, el ganador de Gran Hermano expresó su alegría por poder acompañar a Luz Tito, quien también formará parte del equipo.

"Con Martu vamos a estar en San Salvador, Purmamarca, Las Salinas. No conozco nada así que estoy re feliz", arrancó indicando sobre su estadía en nuestra provincia. Luego, Tato agregó que dentro de la casa de Gran Hermano, "Luz habló de lo lindo que es Jujuy".

"Estoy re contento de ir, mucha gente de Jujuy nos bancó", finalizó. Cabe destacar que Luz se sumará al equipo de Canal 4 desde el jueves 18 de septiembre hasta el sábado 20.

Por otra parte, Nico Voutrinas, reconocido influencer con más de tres millones de seguidores, estará al frente de la transmisión los días 23, 25 y 27 de septiembre.

