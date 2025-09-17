miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 11:52
Jujuy.

¿Cómo estará el tiempo durante la FNE 2025?

Desde hoy y hasta el sábado 27, la Fiesta Nacional de los Estudiantes - FNE 2025- tendrá temperaturas cálidas y baja probabilidad de lluvias.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
fne ciudad cultural drone

Una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes - (FNE 2025) comienza este miércoles 17 de septiembre en Jujuy, con una agenda que incluye desfiles de carrozas, la elección de representantes y una gran movilización juvenil. Y como cada año, una de las preguntas más recurrentes es: ¿Qué pasará con el clima durante estos días tan esperados?

el ranking de las representantes de jujuy en la fne
Elecciones.

El ranking de las Representantes de Jujuy en la FNE
Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025 (Archivo)
Ciudad Cultural.

FNE 2025: este miércoles se hace el desfile Bienvenida Primavera

El ingeniero Rafael Hurtado, de la Cátedra de Climatología, explicó que para la tarde y noche de este miércoles existe una probabilidad del 70% de precipitaciones. Sin embargo, aclaró que no se trata de lluvias intensas, ya que “no hay demasiada humedad en el aire en este momento” y la estación no es la más lluviosa.

Desfile Bienvenida Primavera
Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025 (Archivo)

Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025 (Archivo)

Altas temperatura en la FNE 2025

De cara a los próximos días, el especialista adelantó que las temperaturas irán en aumento hasta el sábado, con registros que podrían alcanzar los 34 grados, para luego descender el domingo. En cuanto a lluvias, ese mismo día también podría darse alguna precipitación aislada, aunque con muy baja probabilidad e intensidad.

Respecto a la próxima semana, Hurtado indicó que se esperan temperaturas agradables que rondarán entre los 22° y 27°, con noches cálidas y estables. “Lo que se espera es que no precipite con intensidad como suele ocurrir en verano”, remarcó el climatólogo.

Lapacho
Así estará la primavera 2025 en Jujuy y la Argentina según el SMN

Así estará la primavera 2025 en Jujuy y la Argentina según el SMN

¿Qué pasará en octubre con las lluvias en Jujuy?

En cuanto a octubre, el ingeniero señaló que este mes suele ser muy variable, algunas veces se presentan jornadas con abundantes lluvias y en otras prácticamente no se registran. En promedio, se esperan unos 40 milímetros de precipitación mensual, lo que mantiene el calor como constante en esta época del año.

Embed - EL TIEMPO EN LA FNE 2025 - Todojujuy

Pronostico trimestral del SMN

Por último, destacó que el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas normales para la región y precipitaciones por encima de lo habitual en los valles templados y cálidos. Una noticia a tener en cuenta, pero que no afectará directamente el desarrollo de la tradicional fiesta estudiantil.

marcha universitaria video
Reclamo.

Universitarios y médicos marcharán en Jujuy en defensa de la universidad pública y la salud

Por  Federico Franco

marcha universitaria video
El Libertadorsecuestraron una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillosilegales
Sin clases en Jujuy este miércoles
Hoy se celebra el Día del Profesor.
Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza" en la guerra de Medio Oriente.
Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Por  Agustín Weibel