¿Cómo estará el tiempo durante la FNE 2025?

Una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes - (FNE 2025) comienza este miércoles 17 de septiembre en Jujuy, con una agenda que incluye desfiles de carrozas, la elección de representantes y una gran movilización juvenil. Y como cada año, una de las preguntas más recurrentes es: ¿Qué pasará con el clima durante estos días tan esperados?

El ingeniero Rafael Hurtado, de la Cátedra de Climatología, explicó que para la tarde y noche de este miércoles existe una probabilidad del 70% de precipitaciones. Sin embargo, aclaró que no se trata de lluvias intensas, ya que “no hay demasiada humedad en el aire en este momento” y la estación no es la más lluviosa.

Desfile Bienvenida Primavera Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025 (Archivo) Altas temperatura en la FNE 2025 De cara a los próximos días, el especialista adelantó que las temperaturas irán en aumento hasta el sábado, con registros que podrían alcanzar los 34 grados, para luego descender el domingo. En cuanto a lluvias, ese mismo día también podría darse alguna precipitación aislada, aunque con muy baja probabilidad e intensidad.

Respecto a la próxima semana, Hurtado indicó que se esperan temperaturas agradables que rondarán entre los 22° y 27°, con noches cálidas y estables. “Lo que se espera es que no precipite con intensidad como suele ocurrir en verano”, remarcó el climatólogo.

Lapacho Así estará la primavera 2025 en Jujuy y la Argentina según el SMN ¿Qué pasará en octubre con las lluvias en Jujuy? En cuanto a octubre, el ingeniero señaló que este mes suele ser muy variable, algunas veces se presentan jornadas con abundantes lluvias y en otras prácticamente no se registran. En promedio, se esperan unos 40 milímetros de precipitación mensual, lo que mantiene el calor como constante en esta época del año. Embed - EL TIEMPO EN LA FNE 2025 - Todojujuy Pronostico trimestral del SMN Por último, destacó que el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas normales para la región y precipitaciones por encima de lo habitual en los valles templados y cálidos. Una noticia a tener en cuenta, pero que no afectará directamente el desarrollo de la tradicional fiesta estudiantil.

