FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy

La Fiesta Nacional de los Estudiantes se acerca y cada departamento de Jujuy ya elige a sus representantes para la Elección Provincial. Todos los departamentos de la provincia ya cuentan con sus respectivas Representantes para la FNE 2025.
- Santa Catalina - Iris Cruz
Región Quebrada
- Humahuaca - Yuliana Morales
- Tumbaya - Yasmín Méndez Nogueira
Región Valles
- Palpalá - Angelina Armella Morel
- El Carmen - Martina Morena Aguirre
- San Antonio - Antonella Díaz
- Dr. Manuel Belgrano- Victoria Zamar
Región Yungas
- Valle Grande - Zaira Perales
- San Pedro - Melina Sáez Santillán
- Santa Bárbara - Candela Villarroel
Agenda completa de la FNE 2025
- Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
- Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
- Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
- Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
- Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
- Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
- Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
- Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
- Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
- Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
- Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
- Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.
