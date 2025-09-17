miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 10:02
Todo listo.

FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy

Todos los departamentos de Jujuy ya coronaron a sus representantes para la Elección Provincial de la FNE 2025. Te presentamos a una por una.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
image

La Fiesta Nacional de los Estudiantes se acerca y cada departamento de Jujuy ya elige a sus representantes para la Elección Provincial. Todos los departamentos de la provincia ya cuentan con sus respectivas Representantes para la FNE 2025.

Iris Cruz representará a Santa Catalina (Foto: Radio América- Abra Pampa- Jujuy)
¡Felicidades!

FNE 2025: Iris Cruz representará al departamento Santa Catalina
Comenzó la Pintada Estudiantil en el FNE 2025
Ciudad Cultural.

Pintada Estudiantil de la FNE 2025: los colegios premiados y las mejores imagenes

Candidatas para la Elección Provincial: una por una, por región

Región Puna

  • Yavi - María Jesús Cabrera
image
  • Rinconada - Nicol Araceli Acho
image
  • Cochinoca - Sofía Rosales
image
  • Santa Catalina - Iris Cruz
FNE2025_Plantilla Feed RESULTADOS REINA Y PRINCESAS (5)
  • Susques - Carol Vasquez
FNE2025_Plantilla Feed RESULTADOS REINA Y PRINCESAS (8)

Región Quebrada

  • Humahuaca - Yuliana Morales
image
  • Tilcara - Trinidad Vera
image
  • Tumbaya - Yasmín Méndez Nogueira
image

Región Valles

  • Palpalá - Angelina Armella Morel
image
  • El Carmen - Martina Morena Aguirre
FNE2025_Plantilla Feed RESULTADOS REINA Y PRINCESAS (9)
  • San Antonio - Antonella Díaz
image
  • Dr. Manuel Belgrano- Victoria Zamar
FNE2025_Plantilla Feed RESULTADOS REINA Y PRINCESAS (7)

Región Yungas

  • Valle Grande - Zaira Perales
image
  • Ledesma - Catalina Dadah
image
  • San Pedro - Melina Sáez Santillán
FNE2025_Plantilla Feed RESULTADOS REINA Y PRINCESAS (10)
  • Santa Bárbara - Candela Villarroel
FNE2025_Plantilla Feed RESULTADOS REINA Y PRINCESAS (11)

Agenda completa de la FNE 2025

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

