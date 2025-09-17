miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 07:02
Educación.

Miércoles sin clases en Jujuy por el Día del Profesor: para qué niveles

Por la celebración del Día del Profesor, este miércoles 17 de septiembre no hay clases en tres niveles.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Sin clases en Jujuy este miércoles

Sin clases en Jujuy este miércoles

Este miércoles 17 de septiembre se celebra en todo el país el Día del Profesor, por lo que desde el Ministerio de Educación confirmaron que durante la jornada no hay clases para tres de los niveles educativos de la provincia.

No tienen clases los estudiantes del Nivel Secundario, Terciario y Universitarios de Jujuy. La medida alcanza a todas las instituciones de esos niveles, tanto públicas como privadas. La actividad escolar se retomará con normalidad el jueves. Ayer se realizaron actos en homenaje a José Manuel Estrada.

Quién fue José Manuel Estrada.
Jos&eacute; Manuel Estrada y el D&iacute;a del Profesor

José Manuel Estrada y el Día del Profesor

Estrada nació en Buenos Aires el 13 de julio de 1842 y se destacó como profesor, publicista y orador. Fue autor de obras como “El catolicismo y la democracia” (1862) y “Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII” (1865), textos que marcaron el pensamiento político y educativo de su época.

Además de su labor intelectual, tuvo un rol activo en la vida pública: fue diputado nacional por la Unión Católica, rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y profesor de Instrucción Cívica. Su mirada combinó el catolicismo con una fuerte convicción sobre el papel de la educación como herramienta de libertad y construcción social.

Estrada falleció en Asunción, Paraguay, el 17 de septiembre de 1894, a los 52 años. Fue velado en la Catedral Metropolitana con honores equivalentes a los de un general de división, y sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta.

