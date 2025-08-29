viernes 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 - 17:42
Redes sociales.

Profesor suspende clase por el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce y se vuelve viral

Una broma del docente de la Universidad de Tennessee se convirtió en un fenómeno en redes sociales, mezclando humor, cultura pop y reacción estudiantil masiva.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Profesor suspende clase por el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce y se vuelve viral.

Profesor suspende clase por el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce y se vuelve viral.

Un salón de clases universitario se convirtió en el centro de la fiesta cuando un profesor decidió suspender un examen parcial, alegando que la reciente noticia sobre el compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce hacía prácticamente imposible que los estudiantes se concentraran.

La decisión, mezclando humor con guiños a la cultura pop, se transformó en un video viral que generó todo tipo de reacciones, tanto entre los alumnos como fuera de la universidad.

Pittman utilizó el humor para conectar la noticia del compromiso con la experiencia académica y la vida cotidiana.

Así fue la ingeniosa idea de este profesor que cautivó a todos

El centro de atención del episodio fue Matthew Pittman, profesor asociado en la Universidad de Tennessee en Knoxville, quien dejó atónitos a sus alumnos al comunicar que el examen de bioquímica quedaba suspendido: “Debido a esta información, no puedo concentrarme. Ninguno de ustedes puede concentrarse. La clase está cancelada. ¡Salgan de aquí!”, declaró.

En la grabación, que se difundió con rapidez por las redes sociales, los estudiantes reaccionaron con gritos de emoción, expresiones de sorpresa e incluso un alumno que, sin esperar a que el docente terminara, agarró su mochila y salió del aula levantando el puño en señal de triunfo.

La reacción estudiantil ante la cancelación del examen se volvió viral y generó debate en redes sociales.

No obstante, todo se trató de una broma y posteriormente las clases continuaron con la rutina habitual, según señaló la Universidad de Tennessee en Knoxville a través de un comunicado oficial.

Video viral y repercusión en redes sociales

El momento, captado en video y publicado en la cuenta oficial de Instagram de Pittman, rápidamente atrajo la atención de miles de internautas. La grabación alcanzó más de 215.000 “Me gusta” en esa plataforma y se difundió también en TikTok, donde una versión compartida por un presunto estudiante superó 1,7 millones de visualizaciones en menos de un día.

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce se anunció el 26 de agosto con fotos en Instagram.

En TikTok, los comentarios se multiplicaron rápidamente. Numerosos usuarios destacaron la reacción del docente, interpretándola como una respuesta auténtica ante la noticia del compromiso. “Esta es la reacción más apropiada a la noticia”, escribió una usuaria, mientras que otros hicieron bromas sobre la magnitud del anuncio, comparándolo con eventos escolares o celebraciones ficticias protagonizadas por profesores.

El sketch humorístico y su impacto en la cultura pop

La viralización alcanzó tal nivel que la Universidad de Tennessee en Knoxville decidió intervenir para contextualizar lo sucedido. En un video más largo publicado en la cuenta institucional de Instagram, se aclaró que la escena formaba parte de un sketch cómico ideado por Pittman, con el objetivo de mostrar cómo la cultura pop puede influir en la vida cotidiana y en el ámbito académico.

Embed

De acuerdo con la universidad, el clip tenía como objetivo vincular un acontecimiento de amplia cobertura mediática con la dinámica del aula, empleando el humor como recurso educativo.

Pittman, experto en influencia social y en la intersección entre redes sociales y cultura pop, estudia habitualmente estos fenómenos desde enfoques de publicidad y relaciones públicas.

En la grabación, el docente compartió su reflexión sobre el efecto de la noticia: “No sé cómo se puede esperar que alguien se concentre en los estudios, ni en nada relacionado con el trabajo o la carrera en este momento. Es una noticia muy importante. Me llevará unos días procesarla”.

