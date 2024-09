Creatividad pura: profesor usa canciones para comunicar las notas y es tendencia

La anticipación de los resultados de un examen se convierte en uno de los periodos más estresantes para los estudiantes . En ese momento decisivo , en el que se evalúa cada hora de estudio y dedicación , la tensión puede resultar insoportable. No obstante, un profesor eligió cambiar esta vivencia a través de un enfoque original y teatral.

La actividad implica que cada alumno pronuncie su nombre en voz alta frente a toda la clase . A continuación, el docente reproduce una canción a través de unos altavoces , pero no cualquier canción: si la melodía es festiva , el estudiante ha obtenido una aprobación ; en cambio, si suena una pieza melancólica , significa que ha fracasado .

De esta forma, el profesor transforma un instante académico cargado de tensión en un espectáculo musical que mantiene a todos los presentes en suspense, creando asombro y anticipación.

La originalidad del docente al anunciar las calificaciones de sus estudiantes mediante canciones ha llamado la atención en las redes sociales. Un video que documenta esta escena ha tenido un gran impacto en X (anteriormente conocido como Twitter), logrando más de 500,000 visualizaciones. La grabación ilustra la tensión y las emociones que se experimentan en el aula mientras los alumnos aguardan la melodía que definirá su futuro académico.

El video tuvo millones de reproducciones en las redes sociales y comentarios tanto positivos como negativos.

De esta manera, el video se volvió un éxito en internet, provocando una gran conversación entre los internautas. El perfil de X que publicó el clip, bajo el nombre de @ceciarmy, captura a los primeros estudiantes mencionando su nombre y luego celebrando al ritmo de temas como "I Feel Good" de James Brown y "Happy" de Pharrell Williams, lo que confirmaba que habían aprobado el examen.

No obstante, la tensión se intensifica cuando les toca el turno a aquellos que no corrieron con la misma fortuna, mostrando el giro dramático de esta original dinámica.

El clima que genera el profesor fue elogiado y criticado

En ese instante, la tensión en el ambiente se intensifica, como ocurre con la alumna Paige Jones, quien se quiebra al oír los melancólicos acordes de “Mad World” de Gary Jules, lo que indica que no logró aprobar. A continuación, se presenta un giro casi cinematográfico: el docente se disculpa y aclara que ha elegido la canción equivocada, reavivando la esperanza en la estudiante. Sin embargo, esa sensación de optimismo se disipa cuando, en lugar de un tema alegre, vuelve a resonar otra melodía nostálgica, ratificando la decisión. Paige se retira del aula cubriendo su rostro con su mochila, un claro reflejo de su desilusión y frustración.

La magnitud de la situación ilustra cómo una estrategia tan inusual puede influir emocionalmente en los alumnos, convirtiendo el anuncio de calificaciones en una vivencia memorable, tanto para quienes aprobaron como para aquellos que no lo hicieron.

La intensidad del momento refleja cómo un método tan poco convencional puede impactar emocionalmente a los estudiantes.

La difusión del video del docente provocó una avalancha de reacciones en X, suscitando un acalorado debate acerca de este singular método de evaluación. Mientras algunos usuarios alabaron la originalidad y la creatividad de la propuesta, otros pusieron en duda la sensibilidad de emplear canciones para revelar las desaprobar de forma tan pública, llegando a considerarlo una forma de humillación hacia los estudiantes.

Entre las opiniones favorables, hay quienes resaltan la creatividad de la iniciativa, mencionando que la tensión palpable en el aula debe ser intensa, aunque también divertida. “Esa es una forma bastante original de dar las notas. La tensión debe ser intensa al escuchar la canción que elige”, señaló un usuario, insinuando que la expectativa creada en la clase suma emoción al proceso de conocer las calificaciones.

No obstante, las objeciones no se hicieron esperar, y numerosos usuarios expresaron su desacuerdo con el método utilizado por el docente para anunciar los resultados.

“Realmente está humillando a sus alumnos, y encima lo quiere enseñar a todo el mundo. ¿Qué sentido tiene hacer algo así?”, cuestionó un usuario, señalando la posible falta de respeto hacia aquellos que no lograron aprobar. Otros comentarios hicieron hincapié en el impacto emocional que este método podría tener en los estudiantes que suspenden, generando frustración y desmotivación: “Para los que suspenden me parece muy mal. Así solo conseguirá que muchos se frustren. A la última chica no creo que le haya hecho ninguna gracia.”

A pesar de ello, algunos lograron ver el lado cómico del acontecimiento, haciendo comentarios irónicos sobre las melodías que podrían haberles correspondido en sus propios momentos de solicitar resultados. “Tenían que haberme puesto una de Alex Ubago en mis últimas solicitudes”, escribió un usuario, aludiendo al tono melancólico del cantante español.

