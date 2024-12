Profesor despidió a sus alumnos de preescolar con una canción y emocionó a todos

Los chicos cantaban con él una melodía llena de dulzura y sentimiento . Puntualmente, entonan una versión modificada del éxito "No es mi despedida" de Gilda , fue reconfigurada especialmente para este momento e incluía frases como: “ Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. Ya se termina el jardín, soy un poco más grande” , que lograron conmover tanto a los niños como a sus familias .

Brian además de enseñar música a los niños es cantante y realiza shows en su ciudad.

El video, que inicialmente fue filmado como un recuerdo privado, pronto salió del ámbito íntimo de Brian y se transformó en un fenómeno viral en las redes sociales. “Nunca imaginé que llegaría a tanta gente. Estoy agradecido por los mensajes de aliento y cariño que recibí, tanto para mí como para los niños. Como docente, es un orgullo ver el impacto que puede tener una canción y cómo ayuda a los peques a despedirse de su jardincito y compañeros”, agregó.

Reacciones en redes: “No hay muchos como él”

Las respuestas al video estuvieron llenas de emoción y asombro por el acto del maestro. Varios elogiaron el compromiso y la pasión de Tellechea, describiéndolo como un educador sobresaliente y comentando que "no hay muchos como él". Otros, profundamente tocados, admitieron que no pudieron evitar derramar algunas lágrimas al ver la escena. “Estoy llorando y no tengo ni hijos, ¡me imagino a las madres y padres!”.

Igualmente, aparecieron observaciones de otros profesores: “Esta canción debería usarse siempre para los egresaditos de jardín” o preguntaron, sobre posibles derechos de autor: “¿Me la puedo robar para el año que viene o tengo que pagar copyright?”.

Este gesto se transformó en una muestra de cariño y compromiso de Brian, quien finalizó diciendo: “Siempre busco que mis clases de música sean una experiencia especial. Es hermoso ver cómo algo tan simple como una canción puede dejar una huella tan grande”.