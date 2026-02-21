Así es el truco para saber quién usa tu WiFi y poder bloquear dispositivos desconocidos.

Si la conexión a internet se vuelve lenta o tarda en cargar contenido digital , esto puede ser señal de que la red WiFi del hogar está sobrecargada . Diferentes factores influyen en la calidad de la señal , y uno de los más comunes es la presencia de dispositivos desconocidos o no autorizados .

Supervisar quiénes están conectados ayuda a optimizar el ancho de banda disponible y evita que terceros utilicen la conexión sin permiso . Detectar de manera temprana accesos no reconocidos también contribuye a resguardar la privacidad de los datos y a prevenir posibles riesgos de seguridad .

Por ello, se ofrecen métodos sencillos para identificar los dispositivos conectados y bloquear aquellos que no están autorizados , contribuyendo así a proteger la red y garantizar un funcionamiento estable del servicio.

Cuando la red WiFi del hogar está saturada , suele notarse mediante señales como navegación lenta , dificultades para sostener videollamadas o la interrupción constante de series y videos en streaming .

La conexión puede verse sobrecargada por el uso simultáneo de computadoras, smartphones, televisores inteligentes, consolas de videojuegos y otros equipos conectados al mismo router.

En muchos hogares, el número de dispositivos conectados suele exceder la capacidad recomendada, lo que complica el rendimiento de la red y puede provocar interrupciones o fallas en la conectividad.

Qué aplicaciones sirven para identificar los dispositivos conectados a la red WiFi

Existen programas y apps específicas que permiten identificar cuántos dispositivos están conectados a la red WiFi. Entre las más conocidas se encuentran Fing, disponible para smartphones con Android e iOS, y Wireless Network Watcher, pensada para computadoras con Windows.

Estas soluciones realizan un escaneo rápido del WiFi y proporcionan un listado detallado de cada dispositivo conectado. Para usarlas, solo hace falta descargar la app desde la tienda oficial y seguir los pasos de instalación en el equipo.

Al iniciar la aplicación, se debe lanzar el escaneo de la red WiFi doméstica. Al completarse, el programa muestra un listado detallado que incluye datos técnicos como la dirección IP, la dirección MAC y, en ciertos casos, el nombre asignado al dispositivo. Este informe permite detectar cualquier equipo desconocido conectado a la red.

Cómo ir a la configuración del router para ver los dispositivos conectados

Otra manera de revisar los dispositivos conectados es entrando a la configuración del router a través de un navegador web. Este procedimiento permite obtener una visión actualizada de todos los equipos conectados a la red del hogar y ofrece la posibilidad de administrar funciones esenciales de la conexión.

Para hacerlo, primero se debe ingresar la dirección IP del router en la barra de direcciones del navegador. Las más frecuentes son “192.168.1.1”, “192.168.0.1” o “192.168.1.254”. Si la dirección no se conoce, se puede consultar en la etiqueta del router, en el manual de usuario o usando los comandos ipconfig en Windows o ifconfig en Mac y Linux.

Una vez dentro del panel de administración del router, se pide ingresar usuario y contraseña, que a menudo son los valores predeterminados, como “admin”. En el apartado identificado como “Dispositivos conectados”, “Lista de clientes” o “Clientes DHCP”, se puede consultar la relación completa de equipos conectados, incluyendo sus direcciones IP y MAC.

Qué hacer si hay dispositivos desconocidos conectados a la red WiFi

Cuando se identifican dispositivos desconocidos conectados a la red, la medida más efectiva es cambiar la contraseña del WiFi desde el panel de administración del router. Al hacerlo, todos los equipos se desconectan automáticamente, incluidos los que no deberían estar, y solo aquellos que reciban la nueva clave podrán volver a conectarse.

Para mantener la seguridad, la contraseña debe ser fuerte, combinando letras, números y símbolos, y conviene renovarla periódicamente, evitando compartirla con personas fuera del entorno de confianza.

Además, esta práctica contribuye a fortalecer la protección de la red doméstica y a mejorar el rendimiento del servicio de internet dentro del hogar.