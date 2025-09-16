Universitarios y médicos marcharán en Jujuy en defensa de la universidad pública y la salud

Este miércoles 17 de septiembre desde las 17 horas, docentes nucleados en ADIUNJU y trabajadores de la salud participarán en Jujuy de la marcha federal en defensa de la universidad pública y la salud.

Política. El senado rechazó el veto a la Ley de Discapacidad: qué significa y qué cambia

En ese marco, Daniel Roisimblith, secretario general de ADIUNJU, confirmó la convocatoria en diálogo con Canal 4 : “Tenemos una nueva marcha justamente por el tema del veto a la ley de Financiamiento Universitario y a la ley de Emergencia Sanitaria en pediatría. Es una marcha conjunta en que vamos Educación y Salud a marchar justamente en reclamo a estos ajustes y a esta perversidad que tiene el gobierno en su forma de administrar la política económica.”

El dirigente recordó que “no solamente hizo el veto a la ley de financiamiento de las universidades, sino que además del veto hizo un recorte de 130.000 millones al sistema educativo, posteriormente al veto. Con lo cual, con el anuncio de ayer también, que el nuevo presupuesto 2026 prevé, según dice, un incremento del 13%, lo cual es una copia del presupuesto en ejecución de este año.”

image

Roisimblith advirtió que la situación de las universidades "es crítica: Actualmente ya tenemos un 30% menos de ejecución presupuestaria de lo que fue el presupuesto del 2023. En este momento, la docencia universitaria se ha perdido en términos reales en cuanto al poder adquisitivo, un 30% del poder adquisitivo, con más del 100% por debajo del incremento de la inflación.”

El secretario general de ADIUNJU también destacó el impacto en el salario docente: “En la Universidad Nacional de Jujuy, más del 70% de los docentes tienen salarios de pobreza y el 45% están por debajo de la indigencia.”

Finalmente, convocó a toda la comunidad: “Entiendo que esta marcha es una marcha que nos unifica y que nos permite manifestar. Por eso vamos a estar mañana con toda la comunidad universitaria y con la comunidad de Jujuy manifestando esta situación y diciéndole basta a estos ajustes.”