Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 16 de septiembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 16 de septiembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 16 de septiembre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 72 - La Sorpresa
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 48 - El Muerto que habla
Todos los números ganadores
-
1248
-
3444
-
8398
-
1309
-
6301
-
3794
-
0861
-
5305
-
3504
-
4029
-
0175
-
2698
-
7798
-
7520
-
8999
-
9943
-
2997
-
2594
-
1789
-
8144
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 28 - El cerro
Todos los números ganadores:
-
6028
-
1951
-
9580
-
7725
-
0275
-
5678
-
1280
-
9960
-
6046
-
7560
-
2769
-
6720
-
7340
-
6267
-
9209
-
0195
-
5760
-
2526
-
1809
-
7775
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs
A la cabeza: 32 - El Dinero
Todos los números ganadores:
-
0432
-
3834
-
7856
-
5353
-
1660
-
2565
-
5838
-
9715
-
6922
-
8368
-
2835
-
6217
-
6479
-
2585
-
9478
-
0043
-
4449
-
6172
-
7062
-
6131
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza: 26 - La misa
Todos los números ganadores:
-
3326
-
6408
-
2785
-
2625
-
2497
-
2234
-
7193
-
7622
-
4957
-
0263
-
0407
-
3625
-
1688
-
2477
-
3960
-
9427
-
5603
-
5163
-
1230
-
8932
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
