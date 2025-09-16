Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 16 de septiembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 16 de septiembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 72 - La Sorpresa

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 48 - El Muerto que habla

Todos los números ganadores

1248 3444 8398 1309 6301 3794 0861 5305 3504 4029 0175 2698 7798 7520 8999 9943 2997 2594 1789 8144

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 28 - El cerro

Todos los números ganadores:

6028 1951 9580 7725 0275 5678 1280 9960 6046 7560 2769 6720 7340 6267 9209 0195 5760 2526 1809 7775

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 32 - El Dinero

Todos los números ganadores:

0432 3834 7856 5353 1660 2565 5838 9715 6922 8368 2835 6217 6479 2585 9478 0043 4449 6172 7062 6131

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 26 - La misa

Todos los números ganadores:

3326 6408 2785 2625 2497 2234 7193 7622 4957 0263 0407 3625 1688 2477 3960 9427 5603 5163 1230 8932

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs