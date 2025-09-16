martes 16 de septiembre de 2025

16 de septiembre de 2025 - 20:35
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 16 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, martes 16 de septiembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 16 de septiembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 72 - La Sorpresa

Los números ganadores:

  1. 6172

  2. 4808

  3. 0144

  4. 6345

  5. 3888

  6. 3648

  7. 8571

  8. 8232

  9. 9270

  10. 0591

  11. 6493

  12. 0995

  13. 6679

  14. 7542

  15. 1999

  16. 5374

  17. 2642

  18. 2252

  19. 8586

  20. 0913

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 48 - El Muerto que habla

Todos los números ganadores

  1. 1248

  2. 3444

  3. 8398

  4. 1309

  5. 6301

  6. 3794

  7. 0861

  8. 5305

  9. 3504

  10. 4029

  11. 0175

  12. 2698

  13. 7798

  14. 7520

  15. 8999

  16. 9943

  17. 2997

  18. 2594

  19. 1789

  20. 8144

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 28 - El cerro

Todos los números ganadores:

  1. 6028

  2. 1951

  3. 9580

  4. 7725

  5. 0275

  6. 5678

  7. 1280

  8. 9960

  9. 6046

  10. 7560

  11. 2769

  12. 6720

  13. 7340

  14. 6267

  15. 9209

  16. 0195

  17. 5760

  18. 2526

  19. 1809

  20. 7775

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 32 - El Dinero

Todos los números ganadores:

  1. 0432

  2. 3834

  3. 7856

  4. 5353

  5. 1660

  6. 2565

  7. 5838

  8. 9715

  9. 6922

  10. 8368

  11. 2835

  12. 6217

  13. 6479

  14. 2585

  15. 9478

  16. 0043

  17. 4449

  18. 6172

  19. 7062

  20. 6131

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 26 - La misa

Todos los números ganadores:

  1. 3326

  2. 6408

  3. 2785

  4. 2625

  5. 2497

  6. 2234

  7. 7193

  8. 7622

  9. 4957

  10. 0263

  11. 0407

  12. 3625

  13. 1688

  14. 2477

  15. 3960

  16. 9427

  17. 5603

  18. 5163

  19. 1230

  20. 8932

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

