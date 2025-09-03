miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 20:10
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 3 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, miércoles 3 de septiembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, miércoles 3 de septiembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 7781 (81 - las flores)

Los números ganadores:

  1. 7781
  2. 3814
  3. 6188
  4. 4845
  5. 0471
  6. 2116
  7. 5674
  8. 7279
  9. 5591
  10. 9774
  11. 4478
  12. 3444
  13. 4804
  14. 5336
  15. 1189
  16. 7774
  17. 3796
  18. 4407
  19. 8829
  20. 7713

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 4044 (44 - la cárcel)

Todos los números ganadores

  1. 4044
  2. 3659
  3. 4008
  4. 6246
  5. 7141
  6. 9212
  7. 5365
  8. 8618
  9. 1752
  10. 8110
  11. 3500
  12. 9890
  13. 2704
  14. 3112
  15. 2794
  16. 2590
  17. 9310
  18. 2340
  19. 6283
  20. 0963

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 7085 (85 - la linterna)

Todos los números ganadores:

  1. 7085
  2. 0852
  3. 6002
  4. 3758
  5. 6895
  6. 1599
  7. 3912
  8. 8290
  9. 4575
  10. 2769
  11. 7413
  12. 6150
  13. 0981
  14. 4486
  15. 7303
  16. 2495
  17. 9087
  18. 7085
  19. 2177
  20. 6647

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:7594 (94 - el cementerio)

Todos los números ganadores:

  1. 7594
  2. 5006
  3. 3103
  4. 4704
  5. 1755
  6. 8061
  7. 4547
  8. 5198
  9. 0488
  10. 3341
  11. 2580
  12. 0270
  13. 3807
  14. 3790
  15. 3486
  16. 0097
  17. 8998
  18. 0667
  19. 5086
  20. 8012

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

