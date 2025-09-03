Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 3 de septiembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, miércoles 3 de septiembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, miércoles 3 de septiembre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 7781 (81 - las flores)
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 4044 (44 - la cárcel)
Todos los números ganadores
- 4044
- 3659
- 4008
- 6246
- 7141
- 9212
- 5365
- 8618
- 1752
- 8110
- 3500
- 9890
- 2704
- 3112
- 2794
- 2590
- 9310
- 2340
- 6283
- 0963
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 7085 (85 - la linterna)
Todos los números ganadores:
- 7085
- 0852
- 6002
- 3758
- 6895
- 1599
- 3912
- 8290
- 4575
- 2769
- 7413
- 6150
- 0981
- 4486
- 7303
- 2495
- 9087
- 7085
- 2177
- 6647
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs
A la cabeza:7594 (94 - el cementerio)
Todos los números ganadores:
- 7594
- 5006
- 3103
- 4704
- 1755
- 8061
- 4547
- 5198
- 0488
- 3341
- 2580
- 0270
- 3807
- 3790
- 3486
- 0097
- 8998
- 0667
- 5086
- 8012
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
