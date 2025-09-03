Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 3 de septiembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, miércoles 3 de septiembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 7781 (81 - las flores)

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 4044 (44 - la cárcel)

Todos los números ganadores

4044 3659 4008 6246 7141 9212 5365 8618 1752 8110 3500 9890 2704 3112 2794 2590 9310 2340 6283 0963

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 7085 (85 - la linterna)

Todos los números ganadores:

7085 0852 6002 3758 6895 1599 3912 8290 4575 2769 7413 6150 0981 4486 7303 2495 9087 7085 2177 6647

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:7594 (94 - el cementerio)

Todos los números ganadores:

7594 5006 3103 4704 1755 8061 4547 5198 0488 3341 2580 0270 3807 3790 3486 0097 8998 0667 5086 8012

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs