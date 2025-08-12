martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 12:29
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 12 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, martes 12 de agosto con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 12 de agosto

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 3369 - (69 - Los vicios)

Los números ganadores:

  1. 3369
  2. 2253
  3. 0891
  4. 1928
  5. 6954
  6. 4240
  7. 9878
  8. 8171
  9. 3768
  10. 2676
  11. 8808
  12. 570
  13. 1446
  14. 4641
  15. 2085
  16. 7243
  17. 5837
  18. 9633
  19. 6524
  20. 2506

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

