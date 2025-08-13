miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 13:16
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 13 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, miércoles 13 de agosto con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, miércoles 13 de agosto

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 6170 - 70 Muerto de Sueño

Los números ganadores:

  1. 6170

  2. 0957

  3. 0156

  4. 9746

  5. 8269

  6. 8049

  7. 7833

  8. 4497

  9. 8484

  10. 4736

  11. 6739

  12. 1545

  13. 3564

  14. 9721

  15. 4819

  16. 4638

  17. 9721

  18. 1096

  19. 5581

  20. 9871

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 3763 - 63 El Casamiento

Todos los números ganadores

  1. 3763

  2. 8376

  3. 8930

  4. 5541

  5. 3606

  6. 6058

  7. 8641

  8. 9815

  9. 2053

  10. 8949

  11. 2582

  12. 4475

  13. 4004

  14. 1790

  15. 4060

  16. 1617

  17. 6151

  18. 0588

  19. 1710

  20. 5745

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

