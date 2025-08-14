jueves 14 de agosto de 2025

14 de agosto de 2025 - 12:41
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 14 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, jueves 14 de agosto con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 14 de agosto

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 4310 - (10 - La leche)

Los números ganadores:

  1. 4310
  2. 1289
  3. 6523
  4. 4725
  5. 7027
  6. 8710
  7. 0194
  8. 6461
  9. 0068
  10. 1916
  11. 7440
  12. 5428
  13. 1533
  14. 7076
  15. 3026
  16. 4602
  17. 4726
  18. 1936
  19. 0103
  20. 5624

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

