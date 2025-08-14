Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 14 de agosto

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, jueves 14 de agosto y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 14 de agosto
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 4310 - (10 - La leche)
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
