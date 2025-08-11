lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 13:43
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 11 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, lunes 11 de agosto con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 11 de agosto

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 6244 - 44 La Cárcel

Los números ganadores:

  1. 6244

  2. 8040

  3. 4538

  4. 6387

  5. 2148

  6. 3472

  7. 5211

  8. 9647

  9. 5588

  10. 9421

  11. 5877

  12. 2117

  13. 2621

  14. 3645

  15. 1600

  16. 6945

  17. 9839

  18. 5300

  19. 2918

  20. 9639

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 6937 - 37 El Dentista

Todos los números ganadores

  1. 6937

  2. 9928

  3. 9155

  4. 5197

  5. 7470

  6. 4721

  7. 0133

  8. 0402

  9. 0029

  10. 4709

  11. 0625

  12. 8508

  13. 8619

  14. 4318

  15. 9697

  16. 4371

  17. 0548

  18. 4843

  19. 6537

  20. 0145

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

