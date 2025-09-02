martes 02 de septiembre de 2025

2 de septiembre de 2025 - 21:06
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 2 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, martes 2 de septiembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 2 de septiembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 41 - El Cuchillo

Los números ganadores:

  1. 2441

  2. 2038

  3. 5327

  4. 8166

  5. 9072

  6. 0550

  7. 5221

  8. 3059

  9. 1923

  10. 3179

  11. 5418

  12. 2182

  13. 5656

  14. 8842

  15. 6496

  16. 3310

  17. 1550

  18. 8882

  19. 5210

  20. 9509

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 63 - El Casamiento

Todos los números ganadores

  1. 5463

  2. 9658

  3. 1399

  4. 7616

  5. 7811

  6. 7265

  7. 0915

  8. 3794

  9. 8466

  10. 5444

  11. 9678

  12. 9676

  13. 9363

  14. 3564

  15. 2669

  16. 0591

  17. 2806

  18. 7465

  19. 7741

  20. 8822

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 51 - El Serrucho

Todos los números ganadores:

  1. 7851

  2. 5320

  3. 7452

  4. 5835

  5. 8855

  6. 1663

  7. 6306

  8. 3061

  9. 8927

  10. 9408

  11. 2552

  12. 2515

  13. 0612

  14. 0690

  15. 8490

  16. 1376

  17. 2037

  18. 3043

  19. 0442

  20. 6972

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 20 - La fiesta

Todos los números ganadores:

  1. 1820

  2. 3118

  3. 2115

  4. 4204

  5. 6587

  6. 8540

  7. 2297

  8. 9914

  9. 4921

  10. 3207

  11. 3933

  12. 1896

  13. 1084

  14. 7566

  15. 7170

  16. 0158

  17. 2236

  18. 7786

  19. 1126

  20. 3047

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

