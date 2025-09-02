Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 2 de septiembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 2 de septiembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 2 de septiembre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 41 - El Cuchillo
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 63 - El Casamiento
Todos los números ganadores
-
5463
-
9658
-
1399
-
7616
-
7811
-
7265
-
0915
-
3794
-
8466
-
5444
-
9678
-
9676
-
9363
-
3564
-
2669
-
0591
-
2806
-
7465
-
7741
-
8822
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 51 - El Serrucho
Todos los números ganadores:
-
7851
-
5320
-
7452
-
5835
-
8855
-
1663
-
6306
-
3061
-
8927
-
9408
-
2552
-
2515
-
0612
-
0690
-
8490
-
1376
-
2037
-
3043
-
0442
-
6972
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs
A la cabeza: 20 - La fiesta
Todos los números ganadores:
-
1820
-
3118
-
2115
-
4204
-
6587
-
8540
-
2297
-
9914
-
4921
-
3207
-
3933
-
1896
-
1084
-
7566
-
7170
-
0158
-
2236
-
7786
-
1126
-
3047
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.