Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 2 de septiembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 2 de septiembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 41 - El Cuchillo

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 63 - El Casamiento

Todos los números ganadores

5463 9658 1399 7616 7811 7265 0915 3794 8466 5444 9678 9676 9363 3564 2669 0591 2806 7465 7741 8822

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 51 - El Serrucho

Todos los números ganadores:

7851 5320 7452 5835 8855 1663 6306 3061 8927 9408 2552 2515 0612 0690 8490 1376 2037 3043 0442 6972

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 20 - La fiesta

Todos los números ganadores:

1820 3118 2115 4204 6587 8540 2297 9914 4921 3207 3933 1896 1084 7566 7170 0158 2236 7786 1126 3047

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs