lunes 15 de septiembre de 2025

15 de septiembre de 2025 - 12:30
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, sábado 13 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, sábado 13 de septiembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, sábado 13 de septiembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 6993 - (93 - El enamorado)

Los números ganadores:

  1. 6993
  2. 3668
  3. 7059
  4. 0211
  5. 5506
  6. 1043
  7. 4077
  8. 7906
  9. 9520
  10. 6888
  11. 0580
  12. 9038
  13. 5505
  14. 4011
  15. 9407
  16. 9345
  17. 1707
  18. 4093
  19. 5854
  20. 9979

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

