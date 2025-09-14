domingo 14 de septiembre de 2025

14 de septiembre de 2025 - 17:53
Salud.

El nuevo parte médico de Thiago Medina que sigue en estado crítico

El exparticipante de Gran Hermano 2022 permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, tras sufrir un grave siniestro.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Thiago Medina, conocido por su paso por Gran Hermano 2022, continúa hospitalizado luego del accidente de tránsito que sufrió mientras conducía su moto el viernes por la noche. El incidente derivó en su traslado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, donde fue intervenido quirúrgicamente con prontitud.

Según el último parte oficial del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Medina sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en estado crítico y con pronóstico reservado. No obstante, los médicos informaron que se registran ligeras mejoras con respecto al día anterior.

El parte médico detalló que el joven se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo atención permanente del servicio de cirugía torácica. Entre las lesiones que sufrió, se encuentran afectaciones en la región torácica, y se le extirpó el bazo.

Familiares cercanos, incluida su ex pareja Daniela Celis y sus hijas, así como su hermana Camila “Camilota” Deniz, se encuentran acompañándolo día tras día, manteniendo comunicación constante con el cuerpo médico y público, a través de redes sociales, para evitar rumores y mantener informados a seguidores y allegados.

El hospital, por su parte, reafirma que seguirá informando la evolución del paciente, manteniendo el contacto directo con los familiares. El ambiente se mantiene expectante, con mucha preocupación y solidaridad por parte de la comunidad.

