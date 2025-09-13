Chicos jujeños de escasos recursos no pudieron festejar el Día del Niño y necesitan ayuda

Foto ilustrativa.

El merendero Tierra de Valientes, que funciona en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero, lanzó una colecta solidaria para reunir insumos y regalos con el objetivo de organizar una jornada recreativa para los niños y niñas que concurren habitualmente.

Desde la institución informaron que no pudieron realizar la tradicional celebración del Día del Niño por falta de recursos, por lo que ahora impulsan esta campaña para que los chicos puedan compartir una tarde distinta.

“La idea principal es poder pasar una linda tarde con los niños, entre juegos y bailes, y regalarles un momento de alegría”, expresó Karen Alejo, referente del merendero, en diálogo con TodoJujuy.com.

image Colaboración para chicos jujeños de Alto Comedero. Qué se necesita El merendero recibe donaciones de: Leche y chocolate

Ingredientes para facturas (manteca, harina leudante, margarina, azúcar impalpable)

Productos para una pizzada (queso, cebolla, tomate, etc.)

Jugos en sobre

Regalos y sorpresas: ropa de temporada, calzado de todos los talles, revistas Cómo colaborar Quienes deseen ayudar pueden comunicarse con el merendero para coordinar la entrega de los productos y sumarse a esta iniciativa que busca brindar contención y alegría a más de 100 chicos y sus familias que viven en el sector Tupac Amaru y barrios aledaños. “Todo será bienvenido, cada aporte suma para que los chicos tengan su fiesta y pasen un día inolvidable”, señalaron desde Tierra de Valientes. Para colaborar, comunicarse al siguiente número de teléfono: 3884674788.

