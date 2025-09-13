sábado 13 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de septiembre de 2025 - 08:48
Empatía.

Chicos jujeños de escasos recursos no pudieron festejar el Día del Niño y necesitan ayuda

El merendero Tierra de Valientes inició una colecta solidaria para organizar una jornada con juegos, bailes y comidas para más de 100 chicos y familias.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
La ayuda económica de ANSES que llega a fin de mes: a quiénes le depositan los últimos días de agosto 2025.
Economía.

ANSES: quienes recibirán una ayuda económica en los últimos días de agosto
study fetch: la inteligencia artificial que ayuda a preparar examenes
Estudiantes.

Study Fetch: la Inteligencia Artificial que ayuda a preparar exámenes

Desde la institución informaron que no pudieron realizar la tradicional celebración del Día del Niño por falta de recursos, por lo que ahora impulsan esta campaña para que los chicos puedan compartir una tarde distinta.

La idea principal es poder pasar una linda tarde con los niños, entre juegos y bailes, y regalarles un momento de alegría”, expresó Karen Alejo, referente del merendero, en diálogo con TodoJujuy.com.

image
Colaboraci&oacute;n para chicos juje&ntilde;os de Alto Comedero.

Colaboración para chicos jujeños de Alto Comedero.

Qué se necesita

El merendero recibe donaciones de:

  • Leche y chocolate

  • Ingredientes para facturas (manteca, harina leudante, margarina, azúcar impalpable)

  • Productos para una pizzada (queso, cebolla, tomate, etc.)

  • Jugos en sobre

  • Regalos y sorpresas: ropa de temporada, calzado de todos los talles, revistas

Cómo colaborar

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse con el merendero para coordinar la entrega de los productos y sumarse a esta iniciativa que busca brindar contención y alegría a más de 100 chicos y sus familias que viven en el sector Tupac Amaru y barrios aledaños.

Todo será bienvenido, cada aporte suma para que los chicos tengan su fiesta y pasen un día inolvidable”, señalaron desde Tierra de Valientes.

Para colaborar, comunicarse al siguiente número de teléfono: 3884674788.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANSES: quienes recibirán una ayuda económica en los últimos días de agosto

Study Fetch: la Inteligencia Artificial que ayuda a preparar exámenes

FNE: La carroza del Bachillerato 2 sufrió daños por la lluvia y necesitan ayuda

Prevención del Suicidio: ¿Dónde pedir ayuda en Jujuy?

Ángelo Aranda se presenta en el Teatro Mitre: fecha, hora y venta de entradas

Las más leídas

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá.
Conmoción.

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá

Cotización del dólar.
Economía.

El dólar volvió a subir, cerró a $1465 y marcó un nuevo máximo

Lavalle le ganó 2 a 0 a Cuyaya. (Video Jauka Sports)
Derby.

Liga Jujeña: Lavalle se llevó el clásico capitalino ante Cuyaya por dos a cero

Quién es el futbolista que fue visto junto a Evangelina Anderson paseando en un shopping: el video.  
Farándula.

¿Con qué futbolista fue vista Evangelina Anderson paseando en un shopping?

El bebé que se hizo viral por su melena a los 5 meses de edad.
Redes sociales.

El bebé que se hizo viral por su increíble pelo a los 5 meses de edad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel