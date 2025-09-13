sábado 13 de septiembre de 2025

13 de septiembre de 2025 - 17:55
Colaboración.

Cazzu haría un dueto que promete sorprender: ¿con quién sería?

La jujeña Cazzu podría hacer un dueto con alguien que generaría miles de comentarios en el mundo de las música.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cazzu es la artista mujer más escuchada del mundo.

La jujeña Cazzu está atravesando un momento artístico muy bueno, aunque en lo personal pasa por momentos polémicos con su ex, Christian Nodal, con quien tiene una hija. En las últimas horas se habla de una colaboración explosiva.

Medios mexicanos hablan de una colaboración tan inesperada que podría derivar en un boom: se habla que oriunda de Fraile Pintado cantaría con Belinda, ex pareja de Nodal, según reveló recientemente la revista People en Español.

Incluso la publicación afirma que ambas artistas se encuentran en diálogo para grabar, mientras la disquera de Belinda dijo que la artista estaría feliz de colaborar musicalmente con Cazzu. De hecho, “se encuentran buscando canciones”, marcaron.

belinda.jpg
Belinda

Belinda

El comentario ha generado gran expectativa, pues se trata de dos cantantes con estilos muy distintos pero complementarios y con un pasado en común. Una, Belinda, conocida como la princesa del pop latino, y Cazzu, apodada la jefa del trap argentino.

Cazzu y el éxito de su nuevo material

Con su disco “Latinaje”, se consolidó como una artista internacional que no se limita al trap, y su incursión en géneros como la cumbia y el reguetón amplió su alcance global. Ya alcanzó un nuevo hito al convertirse en la artista femenina con más visualizaciones en YouTube con un videoclip solista. Su canción “Con Otra”, una cumbia que superó los 180 millones de reproducciones, desplazó incluso a estrellas como Lady Gaga.

Vuelve a OnlyFans

Cazzu sorprendió a sus seguidores con una noticia que generó fuerte repercusión: reabrió su cuenta en OnlyFans, una de las plataformas más populares de contenido para adultos. Lo anunció en Instagram con una imagen que rápidamente se viralizó.

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes
En la foto se la ve frente al espejo, sobre su cama, con un body marrón que combinaba con el acolchado. La postal, que encendió las redes, estuvo acompañada por la frase en inglés: “I’m back bitche$”, confirmando así su regreso a la plataforma que había dejado de usar antes del nacimiento de su hija Inti.

La primera incursión de Cazzu en OnlyFans había sido en noviembre de 2020, cuando sorprendió al abrir una cuenta en la plataforma. En aquel momento, la artista generó ingresos estimados en 21 mil dólares mensuales, con una suscripción que rondaba entre los 10 y 20 dólares.

