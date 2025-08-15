La polémica menos pensada entre Cazzu y Maluma: qué pasó

Cazzu está en México presentando su libro y en las últimas horas criticó a Maluma por un gesto que el cantante tuvo con una espectadora . La jujeña fue consultada sobre esa actitud y no tuvo reparos en apuntar contra el artista colombiano.

Influencer. Cazzu, tapa de una de las revistas de moda más importante del continente

Es que la gira de Maluma por México dejó un hecho polémico que se viralizó cuando el intérprete de Hawái y Borró cassette, entre otros éxitos, se percató de la presencia de un bebé de menos de un año entre el público , lo que generó su bronca.

Visiblemente molesto y mientras interpretaba uno de los temas de su repertorio, el cantante, mientras la madre movía al bebé, aseguró que lo hacía “como si fuera un juguete” . La cosa no quedó ahí, ya que frenó el show al ver que la mujer intentaba acercar al bebé al escenario.

“No, no lo traiga, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. No lo traiga, no lo traiga. Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Menos? ¿Un año? Un año”, expresó visiblemente incómodo el intérprete.

Maluma cuestionó a la mujer por considerar pertinente llevar a un bebé a un concierto de ese tipo: “¿A un concierto donde los decibeles están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo”.

El cruce fue en pleno concierto y tras los dichos de Maluma hubo ovación del público mostrándose de acuerdo con la postura expresada por el artista, que agregó que la actitud de la madre fue “un acto de irresponsabilidad”.

La defensa de Cazzu a la madre

La artista jujeña que esta en el pico de su carrera, habló sobre la polémica que se expandió en las redes sociales en un conversatorio por la presentación de su libro Perreo. “Él está teniendo una experiencia de ser padre, quizás está muy feliz, está muy contento dentro de sus privilegios de la educación y de ser quien es y de tener a una madre que lo puede cuidar para la profesión”.

Luego subrayó que Maluma está “obviando que el mundo está lleno de matices, cultura y educación”, y agregó: “quién es uno para juzgar a una madre que lleva a su niño a su concierto quizá pensando que eso será como una conexión, no sé”, dijo Cazzu.