domingo 24 de agosto de 2025

24 de agosto de 2025 - 13:28
Espectáculos.

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes

La jujeña Cazzu confirmó su regreso a OnlyFans con una foto provocadora en Instagram. El valor de la suscripción y el impacto en su carrera.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes

En la foto se la ve frente al espejo, sobre su cama, con un body marrón que combinaba con el acolchado. La postal, que encendió las redes, estuvo acompañada por la frase en inglés: “I’m back bitche$”, confirmando así su regreso a la plataforma que había dejado de usar antes del nacimiento de su hija Inti.

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes
Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes

Cazzu y sus ingresos en OnlyFans

La primera incursión de Cazzu en OnlyFans había sido en noviembre de 2020, cuando sorprendió al abrir una cuenta en la plataforma. En aquel momento, la artista generó ingresos estimados en 21 mil dólares mensuales, con una suscripción que rondaba entre los 10 y 20 dólares.

En esta nueva etapa, la tarifa de acceso quedó fijada en 10 dólares al mes, lo que le permitirá sumar una importante fuente de ingresos paralela a su carrera musical.

El presente de Cazzu en la música

Más allá de su regreso a OnlyFans, la jujeña atraviesa un gran momento en la música. Con su disco “Latinaje”, se consolidó como una artista internacional que no se limita al trap. Aunque sigue siendo reconocida como “La Jefa del Trap”, su incursión en géneros como la cumbia y el reguetón amplió su alcance global.

Hace pocas semanas, alcanzó un nuevo hito al convertirse en la artista femenina con más visualizaciones en YouTube con un videoclip solista. Su canción “Con Otra”, una cumbia que superó los 180 millones de reproducciones, desplazó incluso a estrellas como Lady Gaga.

Desde Jujuy al mundo

El regreso de Cazzu a OnlyFans no hace más que reafirmar su perfil provocador y disruptivo, una marca que la acompaña desde los inicios de su carrera. La artista jujeña no solo impone tendencia en la música urbana, sino también en las plataformas digitales, combinando éxito, sensualidad y estrategia comercial.

