Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes

La jujeña Cazzu sorprendió a sus seguidores con una noticia que generó fuerte repercusión: reabrió su cuenta en OnlyFans, una de las plataformas más populares de contenido para adultos. El anuncio lo hizo a través de una historia en Instagram, donde compartió una imagen que rápidamente se viralizó.

En la foto se la ve frente al espejo, sobre su cama, con un body marrón que combinaba con el acolchado. La postal, que encendió las redes, estuvo acompañada por la frase en inglés: “I’m back bitche$”, confirmando así su regreso a la plataforma que había dejado de usar antes del nacimiento de su hija Inti.

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes Cazzu y sus ingresos en OnlyFans La primera incursión de Cazzu en OnlyFans había sido en noviembre de 2020, cuando sorprendió al abrir una cuenta en la plataforma. En aquel momento, la artista generó ingresos estimados en 21 mil dólares mensuales, con una suscripción que rondaba entre los 10 y 20 dólares.

En esta nueva etapa, la tarifa de acceso quedó fijada en 10 dólares al mes, lo que le permitirá sumar una importante fuente de ingresos paralela a su carrera musical.

El presente de Cazzu en la música Más allá de su regreso a OnlyFans, la jujeña atraviesa un gran momento en la música. Con su disco “Latinaje”, se consolidó como una artista internacional que no se limita al trap. Aunque sigue siendo reconocida como “La Jefa del Trap”, su incursión en géneros como la cumbia y el reguetón amplió su alcance global. Hace pocas semanas, alcanzó un nuevo hito al convertirse en la artista femenina con más visualizaciones en YouTube con un videoclip solista. Su canción “Con Otra”, una cumbia que superó los 180 millones de reproducciones, desplazó incluso a estrellas como Lady Gaga. Desde Jujuy al mundo El regreso de Cazzu a OnlyFans no hace más que reafirmar su perfil provocador y disruptivo, una marca que la acompaña desde los inicios de su carrera. La artista jujeña no solo impone tendencia en la música urbana, sino también en las plataformas digitales, combinando éxito, sensualidad y estrategia comercial.

