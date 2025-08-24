Una camioneta robada en Buenos Aires fue recuperada en Jujuy tras un control policial

La Policía de Jujuy, a través del área de Seguridad Vial, logró recuperar un vehículo robado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un procedimiento realizado en la localidad de Puesto del Marqués, en el departamento de Cochinoca.

El hecho ocurrió el viernes 22 de agosto, alrededor de las 21:45 horas, cuando los oficiales detuvieron una Toyota Hilux con matrícula paraguaya en un control de rutina. Durante la inspección, los efectivos advirtieron irregularidades en la documentación presentada por el conductor.

Intervención de la justicia y peritajes Ante la situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal Penal de La Quiaca, que ordenó la apertura de un legajo por los delitos de uso de documento público falso y encubrimiento.

Peritos de la Planta de Verificaciones de La Quiaca realizaron el examen físico del rodado y confirmaron la adulteración de la placa de dominio y del código “VIS NL”. Posteriormente, el informe oficial verificó que la camioneta registraba un pedido de robo en Buenos Aires.

Detención y causas judiciales El conductor, un hombre de 28 años y nacionalidad paraguaya, fue detenido en el lugar y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la justicia. La Brigada de Investigaciones quedó a cargo del procedimiento, mientras que la camioneta fue secuestrada por orden de la fiscalía interviniente. Controles de seguridad y prevención Desde la fuerza provincial destacaron que estos controles vehiculares son fundamentales para la prevención del delito y la recuperación de bienes robados, reafirmando el compromiso de la Policía de Jujuy con la seguridad de la ciudadanía.

