Internaron a Alberto Samid en Punta del Este: piden un traslado sanitario a Buenos Aires

El empresario Alberto Samid quedó internado en Hospital Cantegril, en Punta del Este, tras una complicación de salud que motivó un pedido de traslado sanitario a Buenos Aires. La situación se conoció este martes 17 de febrero.

CAME. Carnaval récord: 3 millones de turistas y más de $1 billón en gastos en todo el país

Fe. Cuaresma: estos son los horarios de las misas en el Miércoles de Ceniza en Jujuy

Según indicó su esposa, Marisa Scarafía, el ingreso se dio con diagnóstico inicial de infección urinaria . Sin embargo, durante la internación los médicos detectaron la presencia de un virus en sangre de origen incierto .

En el mismo mensaje, la familia advirtió que los estudios mostraron valores bajos en distintos parámetros sanguíneos, como plaquetas y glóbulos blancos , lo que aumentó la preocupación por el cuadro general.

SAMID.jpg Alberto Samid.

La esposa del empresario explicó que el objetivo es concretar un traslado a Buenos Aires y que, según lo planteado públicamente, la opción evaluada es un avión sanitario para realizar el operativo con urgencia.

En esa línea, realizó un pedido de ayuda dirigido al gobernador Axel Kicillof y a referentes políticos para colaborar con la logística del traslado. También solicitó acompañamiento y oraciones por su recuperación.

Cómo sigue la situación

Por estas horas, el empresario permanece internado en observación y a la espera de definiciones médicas sobre el origen del virus detectado y los pasos a seguir. Su entorno insiste en acelerar el traslado para continuar la atención en Buenos Aires.