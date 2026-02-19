Paro general del 19F en fotos: filas, basura y concentraciones

Algunas líneas de colectivos prestan servicio, largas filas, basura, concentraciones y un Buenos Aires en fotos en este 19 F.

Los trabajadores de las seis líneas de subte y del Premetro se sumaron al paro y no hay servicio

A las 0 comenzó el paro general de la CGT. En esta foto, colas en Constitución a la espera de colectivos

Por el paro de los recolectores de residuos, los contenedores lucen repletos de basura

No hay servicio de trenes por el paro general

La Policía contiene el avance de los manifestantes con sus escudos (Jaime Olivos)

Incidentes en el Puente Pueyrredón, esta mañana, durante el paro general (Foto: Jaime Olivos)

Grandes cantidades de basura se acumulan en la calle Florida, reflejando el impacto del paro general de la CGT en los servicios de recolección. (Maximiliano Luna)

Poco movimiento en la estación Constitución, por el paro general de la CGT. (Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni)

La Prefrectura avanza sobre los manifestantes que cortan Puente Pueyrredón. (Foto: TN).

Una manifestante también criticó a Kicillof en medio del paro general

Un hombre mira a través de una reja de seguridad en la estación Constitución, mientras otra persona descansa en el suelo durante el paro general de la CGT contra la reforma laboral.

Sin aviones. Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos por el paro

