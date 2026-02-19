19 de febrero de 2026 - 16:00
Buenos Aires.

Paro general del 19F en fotos: filas, basura y concentraciones

Algunas líneas de colectivos prestan servicio, largas filas, basura, concentraciones y un Buenos Aires en fotos en este 19 F.

Los trabajadores de las seis líneas de subte y del Premetro se sumaron al paro y no hay servicio Foto 1/12

Los trabajadores de las seis líneas de subte y del Premetro se sumaron al paro y no hay servicio

 Por
A las 0 comenzó el paro general de la CGT. En esta foto, colas en Constitución a la espera de colectivos Foto 2/12

A las 0 comenzó el paro general de la CGT. En esta foto, colas en Constitución a la espera de colectivos

 Por
Por el paro de los recolectores de residuos, los contenedores lucen repletos de basura Foto 3/12

Por el paro de los recolectores de residuos, los contenedores lucen repletos de basura

 Por
No hay servicio de trenes por el paro general Foto 4/12

No hay servicio de trenes por el paro general

 Por
Sin aviones. Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos por el paro Foto 5/12

Sin aviones. Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos por el paro

 Por
Un hombre mira a través de una reja de seguridad en la estación Constitución, mientras otra persona descansa en el suelo durante el paro general de la CGT contra la reforma laboral. Foto 6/12

Un hombre mira a través de una reja de seguridad en la estación Constitución, mientras otra persona descansa en el suelo durante el paro general de la CGT contra la reforma laboral.

 Por
Una manifestante también criticó a Kicillof en medio del paro general Foto 7/12

Una manifestante también criticó a Kicillof en medio del paro general

 Por
La Prefrectura avanza sobre los manifestantes que cortan Puente Pueyrredón. (Foto: TN). Foto 8/12

La Prefrectura avanza sobre los manifestantes que cortan Puente Pueyrredón. (Foto: TN).

 Por
Poco movimiento en la estación Constitución, por el paro general de la CGT. (Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni) Foto 9/12

Poco movimiento en la estación Constitución, por el paro general de la CGT. (Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni)

 Por
Grandes cantidades de basura se acumulan en la calle Florida, reflejando el impacto del paro general de la CGT en los servicios de recolección. (Maximiliano Luna) Foto 10/12

Grandes cantidades de basura se acumulan en la calle Florida, reflejando el impacto del paro general de la CGT en los servicios de recolección. (Maximiliano Luna)

 Por
Incidentes en el Puente Pueyrredón, esta mañana, durante el paro general (Foto: Jaime Olivos) Foto 11/12

Incidentes en el Puente Pueyrredón, esta mañana, durante el paro general (Foto: Jaime Olivos)

 Por
La Policía contiene el avance de los manifestantes con sus escudos (Jaime Olivos) Foto 12/12

La Policía contiene el avance de los manifestantes con sus escudos (Jaime Olivos)

 Por

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas

Más fotogalerías

El personaje de la China Suárez tejerá alianzas con la líder que interpreta Verónica Llinás. video
Streaming.

La China Suárez adelanta la 2° temporada de "En el Barro" con su personaje Nicole: todas las fotos

Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
Causa.

La Justicia citó a indagatoria y prohibió salir del país a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Paro de la CGT: ANSES paga jubilaciones y AUH este jueves 19 de febrero
Haberes.

Paro de la CGT: ANSES paga jubilaciones y AUH este jueves 19 de febrero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel