ARCA modificó su estrategia judicial y dejará de apelar los fallos a favor de jubilados que declaran inconstitucional el cobro del impuesto a las Ganancias sobre haberes previsionales . La decisión implica un cambio en la postura del Estado frente a los reclamos de adultos mayores que cuestionan las retenciones sobre sus ingresos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduaner o resolvió que sus representantes fiscales no presenten nuevos recursos ante la Corte Suprema en causas vinculadas al cobro de Ganancias a jubilados.

La medida fue formalizada mediante la Instrucción General 4/2026 de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos del organismo. Allí también se dispuso que ARCA desista de los recursos ya iniciados que todavía no fueron resueltos.

ARCA no apelará fallos a favor de jubilados para no pagar Ganancias ARCA no apelará fallos a favor de jubilados para no pagar Ganancias

Según sostuvo el organismo, el cambio busca evitar “mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”, en un contexto en el que la Corte viene rechazando de manera sistemática las apelaciones presentadas por el Estado.

El antecedente clave de la Corte Suprema

La decisión tiene como base el fallo “García, María Isabel c/ AFIP”, dictado por la Corte Suprema el 26 de marzo de 2019. En ese caso, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en la medida en que gravaban haberes jubilatorios. La demandante era una jubilada de 79 años con problemas de salud, que sufría retenciones de entre el 29,33% y el 31,94% de sus ingresos previsionales.

En aquel fallo, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco consideraron que el cobro del tributo, en esas condiciones, vulneraba principios constitucionales vinculados a la igualdad y a la protección de sectores en situación de vulnerabilidad.

Qué hará ARCA desde ahora

Con la nueva instrucción, ARCA definió que sus representantes fiscales no deberán presentar recursos extraordinarios ante la Corte Suprema ni recursos de queja cuando esos planteos sean rechazados en instancias anteriores.

También se estableció que, en los expedientes donde el recurso federal ya fue presentado pero aún no fue tratado, el organismo deberá desistir de continuar con la apelación. La decisión fue firmada el 15 de mayo por Gustavo Heber Paturlannes, subdirector general de Asuntos Jurídicos, y se fundamenta en la “sostenida jurisprudencia” de la Corte Suprema desde el precedente “García”.

Jubilados y pensionados de ANSES. ARCA no apelará fallos a favor de jubilados para no pagar Ganancias

Qué pasará con los juicios en trámite

La instrucción también alcanza a causas que todavía se encuentran en distintas instancias judiciales. En los casos donde las cámaras federales ya vienen rechazando de manera sistemática las apelaciones del organismo contra fallos de primera instancia, los representantes fiscales deberán consentir esas decisiones respecto de la cuestión de fondo.

ARCA aclaró que podrá continuar litigando en relación con honorarios profesionales y costas judiciales, con el objetivo de reducir gastos para el Estado. La nueva estrategia no se aplicará en todos los expedientes. Habrá excepciones, por ejemplo, cuando quienes impulsan la demanda no tengan legitimación activa, como asociaciones o colegios profesionales. Tampoco regirá si la representación fiscal considera que existen circunstancias particulares que permitan revertir el criterio aplicado.

El rol pendiente del Congreso

En el fallo “García”, la Corte Suprema también señaló la necesidad de que el Congreso avance en una legislación específica para jubilados y pensionados. El tribunal consideró que debe existir un tratamiento diferencial que contemple la vulnerabilidad derivada de la edad o problemas de salud, además de la capacidad contributiva de cada persona.

Según surge de la resolución de ARCA, hasta el momento no se dictó una norma que modifique ese escenario de fondo. Por eso, el organismo resolvió adecuar su actuación judicial a la doctrina que sostiene la Corte desde 2019. La medida marca un cambio relevante en la postura oficial y anticipa que, salvo excepciones, el Estado dejará de insistir ante la Corte con apelaciones sobre el cobro de Ganancias a jubilados.